Считался мусором: ученые нашли дешевый материал для производства аккумуляторов

По словам ученых, гибридное устройство на основе нового материала объединяет в себе преимущества батарей и суперконденсаторов.

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Исследователи из Университета Страны Басков создали гибридный литий-ионный суперконденсатор для хранения энергии с использованием углерода из отходов сосны лучистой (Pinus radiata). Об этом говорится на официальном сайте университета.

В разработанном учеными суперконденсаторе использовались электроды, изготовленные из древесных частиц, которые выбрасываются как отходы на лесопилках. Процесс производства электродов был экологичным и недорогим, как и в случае с аккумуляторами на основе целлюлозы Flint.

Как объясняют ученые, суперконденсаторы способны хранить меньше энергии, чем батареи, но они способны обеспечить большее количество энергии в определенный момент. В ходе упомянутого исследования было разработано гибридное литий-ионное устройство, объединившее электрод батарейного типа и электрод суперконденсатора.

"Оно обладает преимуществами обеих систем: позволяет хранить энергию большой мощности (как в аккумуляторах), может работать на высоких уровнях мощности и выдерживать множество циклов заряда-разряда (как суперконденсаторы)", — подчеркнула исследователь Эйдер Гойколеа.

Для создания электродов использовались различные типы углерода. Один из электродов был изготовлен из твердого углерода, а другой — из активированного угля. Ученые подчеркнули, что не вся биомасса обеспечивает нужный углерод для этой цели.

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"Мы подготовили углерод из древесных частиц сосен инсигнис, которые растут вокруг нас и используются в столярных мастерских. В конце концов, эти опилки ни для чего не используются и имеют очень высокое содержание углерода", — отметила исследователь Идоя Руис де Ларраменди.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Power Sources, литий-ионный конденсатор с электродами из биомассы, полученной из сосны лучистой, смог сохранить 60% емкости после 10 000 циклов зарядки.

Напомним, ученые из Университета Лестера разработали технологию, которая позволяет извлекать ценные металлы из отработанных аккумуляторов с помощью наноэмульсий, созданных из следов растительного масла в воде.