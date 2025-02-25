Из отходов в источник лития: найден способ получать ценные металлы с помощью масла

Новый метод переработки старых батарей может сделать цепочку поставок аккумуляторов более экологичной и дешевой.

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Ученые из Университета Лестера разработали технологию, которая позволяет извлекать ценные металлы из отработанных аккумуляторов с помощью наноэмульсий, созданных из следов растительного масла в воде. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Современные методы переработки используют сочетание термической обработки в печи для сжигания нежелательного графита, тем самым увеличивая выбросы CO2, а также концентрированные едкие кислоты, превращающие ценные оксиды металлов, используемые в аккумуляторах, обратно в менее ценные исходные материалы, из которых аккумулятор был изначально изготовлен.

Чтобы решить эту проблему, ученые разработали эмульсионную технологию переработки литий-ионных аккумуляторов. В ходе этого процесса кристаллическая структура восстановленного материала не разрушается. Как результат, восстановленный материал можно перерабатывать в элементы новых батарей. Это может потенциально сделать цепочку поставок аккумуляторов более экологичной и дешевой.

Новый процесс использует масляную наноэмульсию для флотации графита из смеси Фото: Университет Лестера

Как отмечают в издании, масло и вода не смешиваются, если в них не добавить мыло. Однако исследование показало, что с помощью ультразвука можно создать нанокапли масла, которые остаются стабильными в течение нескольких недель.

Эти нанокапли масла способны очищать отходы аккумуляторов, известные как "черная масса", поскольку они содержат смесь углерода (графита) и ценных оксидов металлов лития, никеля и кобальта.

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Нанокапли прилипают к поверхности углерода, действуя как "клей", связывая гидрофобные частицы графита вместе, образуя крупные конгломераты масла и графита, которые плавают на воде, оставляя нетронутыми ценныегидрофильные оксиды металлов. Конгломерат масла и графита можно просто снять, оставив чистые оксиды металла. Масляно-графитовый сгусток можно просто удалить, оставив чистые оксиды металлов.

"Этот быстрый, простой и недорогой метод может произвести революцию в том, как перерабатываются батареи в больших масштабах. Теперь мы надеемся работать с различными заинтересованными сторонами, чтобы масштабировать эту технологию и создать круговую экономику для литий-ионных батарей", — заявил доктор Джейк Янг из Школы химии Университета Лестера.

Напомним, иследователи из Южной Кореи заявили об успешной разработке экологически чистой технологии переработки катодных материалов из использованных литий-ионных аккумуляторов, которая восстанавливает отработанные батареи до 100% их первоначальной емкости.