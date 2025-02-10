Восстановят 97% лития: старые батареи для электромобилей могут получить вторую жизнь

Новая технология переработки EcoCathode позволяет извлекать из литий-железо-фосфатных аккумуляторов не только литий, но и графит.

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Британская компания Altilium перерабатывает использованные литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы, извлекая из них литий и графит для повторного использования в новых аккумуляторах. Об этом говорится на официальном сайте Altilium.

По данным компании, запатентованная технология EcoCathode позволяет извлекать из литий-железо-фосфатных аккумуляторов более 97% лития и 99% графита. Это не только позволяет получать важнейший материал для аккумуляторов, но и снижает воздействие производства батарей на окружающую среду.

По данным некоммерческой организации Advanced Propulsion Centre, доля литий-железо-фосфатных аккумуляторов на рынке электромобилей Великобритании вырастет с 18% в 2027 году до 25% в 2035 году. Предполагалось, что они с меньшей вероятностью будут перерабатываться, так как железо и фосфат менее ценны, чем никель и кобальт. Altilium решает эту проблему, извлекая больше лития, который является ценным материалом.

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"Рост рынка аккумуляторов LFP создает как проблемы, так и возможности для переработчиков. В Altilium мы являемся пионерами в разработке решений, которые гарантируют, что эти аккумуляторы не только будут восстановлены, но и будут играть ключевую роль в экономике замкнутого цикла аккумуляторов в Великобритании", — заявил главный операционный директор Altilium Кристиан Марстон.

На сегодня Altilium перерабатывает батареи от двух ведущих британских производителей автомобильной техники, а также производственный лом Gigafactory (заводы компании Tesla по производству литий-ионных аккумуляторов и электромобилей).

Напомним, группа ученых под руководством профессора Донгвука Хана из Сеульского национального университета науки и технологий в Южной Корее разработала инновационную технологию для улучшения литий-ионных аккумуляторов.

Также сообщалось, что китайская компания Zeekr представила новую модель электромобиля Zeekr 7X с 800-вольтовым аккумулятором Golden Battery, способным заряжаться на 80% за 9 минут.