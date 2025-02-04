Зарядит электромобиль на 80% за 9 минут: "золотая" батарея побила новый рекорд (видео)

Благодаря аккумулятору Golden Battery внедорожник Zeekr 7X может получить 33,7 километра запаса хода за одну минуту зарядки.

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Китайская компания Zeekr представила новую модель электромобиля Zeekr 7X с 800-вольтовым аккумулятором Golden Battery, способным заряжаться на 80% за 9 минут. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Golden Battery заряжается на 80% за 9 минут.

Сообщается, что Zeekr наглядно продемонстрировала способность Golden Battery заряжаться от 10 до 80% всего за 9 минут и 45 секунд. Таким образом литий-железо-фосфатная батарея емкостью 75 кВт·ч не только успешно повторила результаты лабораторных испытаний, но и установила новый рекорд скорости зарядки электрокара.

Зарядное устройство компании мощностью 840 кВт является одним из самых мощных в мире, намного превосходя доступные сегодня зарядные устройства мощностью 350-400 кВт. В ходе тестирования Zeekr 7X заряжался при мощности 200 кВт, а затем набирал пиковую мощность 460 кВт, поддерживая среднюю мощность 400 кВт.

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Также сообщается, что усовершенствованная система управления аккумулятором позволяет электромобиля стабильно заряжаться даже при низких температурах. Компания обещает зарядку от 10% до 80% минут при температуре до -10 °C.

По данным компании, внедорожник может получить 33,7 километра запаса хода за минуту зарядки, то есть всего четыре минуты могут добавить 136,6 километра. Для сравнения, американский производитель Tesla предлагает 15-минутный вариант зарядки, который позволяет электрокару Model 3 проехать 282 км, что чуть меньше половины полного запаса хода авто.

"Поэтому предложение Zeekr заряжать электромобиль до 80% SOC почти за 10 минут — это большой шаг вперед", — отметили в издании.

Напомним, компания BEI разработала аккумулятор с беспрецедентной плотностью энергии 410 Вт·ч/кг, благодаря которому дроны могут работать без подзарядки в два раза дольше.

В свою очередь компания Anthro Energy представила аккумулятор, где электролит может переходить из жидкого состояния в твердое.