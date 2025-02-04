Зарядит электромобиль на 80% за 9 минут: "золотая" батарея побила новый рекорд (видео)
Благодаря аккумулятору Golden Battery внедорожник Zeekr 7X может получить 33,7 километра запаса хода за одну минуту зарядки.
Китайская компания Zeekr представила новую модель электромобиля Zeekr 7X с 800-вольтовым аккумулятором Golden Battery, способным заряжаться на 80% за 9 минут. Об этом пишет портал Interesting Engineering.
Сообщается, что Zeekr наглядно продемонстрировала способность Golden Battery заряжаться от 10 до 80% всего за 9 минут и 45 секунд. Таким образом литий-железо-фосфатная батарея емкостью 75 кВт·ч не только успешно повторила результаты лабораторных испытаний, но и установила новый рекорд скорости зарядки электрокара.
Зарядное устройство компании мощностью 840 кВт является одним из самых мощных в мире, намного превосходя доступные сегодня зарядные устройства мощностью 350-400 кВт. В ходе тестирования Zeekr 7X заряжался при мощности 200 кВт, а затем набирал пиковую мощность 460 кВт, поддерживая среднюю мощность 400 кВт.
Также сообщается, что усовершенствованная система управления аккумулятором позволяет электромобиля стабильно заряжаться даже при низких температурах. Компания обещает зарядку от 10% до 80% минут при температуре до -10 °C.
По данным компании, внедорожник может получить 33,7 километра запаса хода за минуту зарядки, то есть всего четыре минуты могут добавить 136,6 километра. Для сравнения, американский производитель Tesla предлагает 15-минутный вариант зарядки, который позволяет электрокару Model 3 проехать 282 км, что чуть меньше половины полного запаса хода авто.
"Поэтому предложение Zeekr заряжать электромобиль до 80% SOC почти за 10 минут — это большой шаг вперед", — отметили в издании.
Напомним, компания BEI разработала аккумулятор с беспрецедентной плотностью энергии 410 Вт·ч/кг, благодаря которому дроны могут работать без подзарядки в два раза дольше.
В свою очередь компания Anthro Energy представила аккумулятор, где электролит может переходить из жидкого состояния в твердое.