Литиевые батареи не будут прежними: создан электролит, который из жидкого становится твердым

Технология не требует никаких изменений в существующей производственной инфраструктуре. Можно проектировать ячейки любого размера, формы или состава, открывая новые возможности.

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Компания Anthro Energy представила аккумулятор, где электролит может переходить из жидкого состояния в твердое. Данная технология раскрывает весь потенциал аккумуляторов следующего поколения с повышенной стабильностью. Об этом пишет Interesting Engineering.

Технология не требует никаких изменений в существующей производственной инфраструктуре. Можно проектировать ячейки любого размера, формы или состава, открывая новые возможности. Платформа Proteus от Anthro может обеспечить сочетание производительности, безопасности и механической целостности, переопределяя инновации в области аккумуляторов во всех областях применения. Сообщается, что технология совместима с широким спектром анодов, сепараторов и катодов.

Процесс затвердевания включает химическую реакцию, которая затвердевает прекурсоры Proteus непосредственно в ячейке батареи. Результатом являются твердые и полутвердые батареи, произведенные на 100% существующем производственном оборудовании.

Компания утверждает, что платформа Proteus имеет преимущество непрерывного пути ионного тока внутри электрода. Устранение жидкой фазы также повышает безопасность и снижает газообразование. Вторичная эластичная связующая сеть также стабилизирует изменение объема анода для батарей.

Платформа обеспечивает более высокую плотность энергии, поскольку в ней используются новые химические составы аккумуляторов, такие как аноды Si, которые обеспечивают беспрецедентное количество энергии. Она снижает межфазную деградацию, а разрушение частиц удваивает срок службы даже в жестких условиях эксплуатации. Компания утверждает, что ее структурные элементы, в 35 раз более прочные, позволяют создавать новые конструкции аккумуляторов, улучшая срок службы электронных устройств и запас хода транспортных средств.

Электролит — среда, переносящая ионы лития во время зарядки, — можно вводить в литий-ионные аккумуляторы с использованием стандартных производственных линий. Электролит превращается в твердое вещество внутри батареи во время формирования, что является этапом, когда батарея впервые заряжается перед отправкой покупателю. Электролит обеспечивает преимущества твердотельных батарей, такие как более высокая плотность энергии, более безопасная зарядка и более длительный срок службы. Компания также работает с несколькими клиентами в оборонном секторе и потребительской электронике, а также сотрудничает с крупными автопроизводителями.

Напомним, группа исследователей из Йельского университета разработала инновационный "дырявый" аккумулятор, который сгибается на 180 градусов и пропускает воздух.