Літієві батареї не будуть колишніми: створено електроліт, який з рідкого стає твердим

Технологія не потребує жодних змін в наявній виробничій інфраструктурі. Можна проектувати комірки будь-якого розміру, форми або складу, відкриваючи нові можливості.

Related video

Компанія Anthro Energy представила акумулятор, де електроліт може переходити з рідкого стану в твердий. Ця технологія розкриває весь потенціал акумуляторів наступного покоління з підвищеною стабільністю. Про це пише Interesting Engineering.

Технологія не потребує жодних змін в наявній виробничій інфраструктурі. Можна проектувати комірки будь-якого розміру, форми або складу, відкриваючи нові можливості. Платформа Proteus від Anthro може забезпечити поєднання продуктивності, безпеки та механічної цілісності, перевизначаючи інновації в галузі акумуляторів у всіх сферах застосування. Повідомляється, що технологія сумісна з широким спектром анодів, сепараторів і катодів.

Процес затвердіння включає хімічну реакцію, яка твердне прекурсори Proteus безпосередньо в комірці батареї. Результатом є тверді та напівтверді батареї, вироблені на 100% наявному виробничому обладнанні.

Компанія стверджує, що платформа Proteus має перевагу безперервного шляху іонного струму всередині електрода. Усунення рідкої фази також підвищує безпеку і знижує газоутворення. Вторинна еластична сполучна мережа також стабілізує зміну обсягу анода для батарей.

Платформа забезпечує більш високу щільність енергії, оскільки в ній використовуються нові хімічні склади акумуляторів, такі як аноди Si, які забезпечують безпрецедентну кількість енергії. Вона знижує міжфазну деградацію, а руйнування частинок подвоює термін служби навіть у жорстких умовах експлуатації. Компанія стверджує, що її структурні елементи, в 35 разів міцніші, дають змогу створювати нові конструкції акумуляторів, покращуючи термін служби електронних пристроїв і запас ходу транспортних засобів.

Електроліт — середовище, що переносить іони літію під час заряджання, — можна вводити в літій-іонні акумулятори з використанням стандартних виробничих ліній. Електроліт перетворюється на тверду речовину всередині батареї під час формування, що є етапом, коли батарея вперше заряджається перед відправленням покупцеві. Електроліт забезпечує переваги твердотільних батарей, як-от вища щільність енергії, безпечніше заряджання та триваліший термін служби. Компанія також працює з кількома клієнтами в оборонному секторі та споживчій електроніці, а також співпрацює з великими автовиробниками.

Нагадаємо, група дослідників з Єльського університету розробила інноваційний "дірявий" акумулятор, який згинається на 180 градусів і пропускає повітря.