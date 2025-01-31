Не только для электромобилей: как ИИ-батарея Tesla может изменить энергопотребление

Ожидается, что аккумулятор Tesla на базе ИИ будет оптимизировать хранение и потребление энергии, подстраиваясь под конкретный дом или авто.

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Компания Tesla разрабатывает аккумуляторную систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), разработанную для изучения и прогнозирования потребностей пользователя в энергии. Об этом пишет портал MotoPaddock.

Сообщается, что улучшенная на основе ИИ батарея Tesla призвана "произвести революцию в энергопотреблении и эффективности". Она оптимизирует хранение и распределение энергии, адаптируясь к конкретным потребностям и привычкам как домохозяйств, так и электромобилей.

"Представьте себе батарею, которая адаптируется, оптимизирует хранение и поток энергии, подстраиваясь под привычки домохозяйства и транспортных средств. Это приводит к минимальным потерям энергии и увеличению использования чистых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия", — говорится в публикации.

Основные заявленные преимущества аккумулятора Tesla с ИИ:

интеллектуальное управление энергопотреблением: система ИИ внутри батареи изучает модели потребления энергии потребителя, оптимизируя поток энергии;

сокращение углеродного следа: за счет снижения зависимости от ископаемого топлива "умный" аккумулятор значительно сокращает выбросы углерода;

ответственное природопользование: технологию можно использовать не только автомобильной промышленности, но и для различных систем хранения чистой энергии.

При этом внедрение аккумуляторных батарей Tesla на базе ИИ сопряжено с некоторыми трудностями Первое ограничение — это первоначальная стоимость. Передовая технология может потребовать более высоких первоначальных затрат, поэтому внедрить ее в первую очередь смогут более обеспеченные потребители или предприятия.

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Еще одна задача, которую предстоит решить — совместимость с существующими энергетическими инфраструктурами. Предполагается, что это потребует обновлений или изменений, которые могут оказаться невыполнимыми для всех пользователей.

"Несмотря на эти проблемы, будущее аккумуляторной системы ИИ Tesla выглядит многообещающим. По мере развития технологии ожидается снижение затрат и, скорее всего, улучшение совместимости инфраструктуры, что проложит путь к широкому внедрению", — заключили в издании.

Напомним, группа ученых из Даляньского института химической физики CAS в сотрудничестве с Даляньским морским университетом нашла способ повысить производительность и срок службы литий-воздушных аккумуляторов.

В свою очередь группа исследователей из Йельского университета разработала инновационный "дырявый" аккумулятор, который сгибается на 180 градусов и пропускает воздух.