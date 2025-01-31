Не тільки для електромобілів: як ШІ-батарея Tesla може змінити енергоспоживання

Очікується, що акумулятор Tesla на базі ШІ буде оптимізувати зберігання і споживання енергії, підлаштовуючись під конкретний будинок або авто.

Related video

Компанія Tesla розробляє акумуляторну систему на базі штучного інтелекту (ШІ), розроблену для вивчення і прогнозування потреб користувача в енергії. Про це пише портал MotoPaddock.

Повідомляється, що поліпшена на основі ШІ батарея Tesla покликана "зробити революцію в енергоспоживанні та ефективності". Вона оптимізує зберігання і розподіл енергії, адаптуючись до конкретних потреб і звичок як домогосподарств, так і електромобілів.

"Уявіть собі батарею, яка адаптується, оптимізує зберігання і потік енергії, підлаштовуючись під звички домогосподарства і транспортних засобів. Це призводить до мінімальних втрат енергії та збільшення використання чистих джерел енергії, таких як сонячна та вітрова енергія", — йдеться в публікації.

Основні заявлені переваги акумулятора Tesla з ШІ:

інтелектуальне управління енергоспоживанням: система ШІ всередині батареї вивчає моделі споживання енергії споживача, оптимізуючи потік енергії;

скорочення вуглецевого сліду: за рахунок зниження залежності від викопного палива "розумний" акумулятор значно скорочує викиди вуглецю;

відповідальне природокористування: технологію можна використовувати не тільки в автомобільній промисловості, а й для різних систем зберігання чистої енергії.

При цьому впровадження акумуляторних батарей Tesla на базі ШІ пов'язане з деякими труднощами Перше обмеження — це початкова вартість. Передова технологія може вимагати високих початкових витрат, тому впровадити її насамперед зможуть більш забезпечені споживачі або підприємства.

Важливо

"Змінює правила гри": створено акумулятор, який подвоює час польоту БПЛА

Ще одне завдання, яке належить вирішити — сумісність з наявними енергетичними інфраструктурами. Передбачається, що це потребуватиме оновлень або змін, які можуть виявитися нездійсненними для всіх користувачів.

"Попри ці проблеми, майбутнє акумуляторної системи ШІ Tesla виглядає багатообіцяючим. У міру розвитку технології очікується зниження витрат і, найімовірніше, поліпшення сумісності інфраструктури, що прокладе шлях до широкого впровадження", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, група вчених з Даляньського інституту хімічної фізики CAS у співпраці з Даляньським морським університетом знайшла спосіб підвищити продуктивність і термін служби літій-повітряних акумуляторів.

Зі свого боку група дослідників з Єльського університету розробила інноваційний "дірявий" акумулятор, який згинається на 180 градусів і пропускає повітря.