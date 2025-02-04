Зарядить електромобіль на 80% за 9 хвилин: "золота" батарея побила новий рекорд (відео)

Завдяки акумулятору Golden Battery позашляховик Zeekr 7X може отримати 33,7 кілометра запасу ходу за одну хвилину зарядки.

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Китайська компанія Zeekr представила нову модель електромобіля Zeekr 7X з 800-вольтовим акумулятором Golden Battery, здатним заряджатися на 80% за 9 хвилин. Про це пише портал Interesting Engineering.

Golden Battery заряджається на 80% за 9 хвилин.

Повідомляється, що Zeekr наочно продемонструвала здатність Golden Battery заряджатися від 10 до 80% всього за 9 хвилин і 45 секунд. Таким чином літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 75 кВт-год не тільки успішно повторила результати лабораторних випробувань, а й встановила новий рекорд швидкості зарядки електрокара.

Зарядний пристрій компанії потужністю 840 кВт є одним із найпотужніших у світі, набагато перевершуючи доступні сьогодні зарядні пристрої потужністю 350-400 кВт. Під час тестування Zeekr 7X заряджався за потужності 200 кВт, а потім набирав пікову потужність 460 кВт, підтримуючи середню потужність 400 кВт.

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Також повідомляється, що вдосконалена система управління акумулятором дає змогу електромобілю стабільно заряджатися навіть за низьких температур. Компанія обіцяє зарядку від 10% до 80% хвилин за температури до -10 °C.

За даними компанії, позашляховик може отримати 33,7 кілометра запасу ходу за хвилину зарядки, тобто всього чотири хвилини можуть додати 136,6 кілометра. Для порівняння, американський виробник Tesla пропонує 15-хвилинний варіант зарядки, який дозволяє електрокару Model 3 проїхати 282 км, що трохи менше половини повного запасу ходу авто.

"Тому пропозиція Zeekr заряджати електромобіль до 80% SOC майже за 10 хвилин — це великий крок уперед", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, компанія BEI розробила акумулятор із безпрецедентною щільністю енергії 410 Вт-год/кг, завдяки якому дрони можуть працювати без підзарядки вдвічі довше.

Зі свого боку компанія Anthro Energy представила акумулятор, де електроліт може переходити з рідкого стану в твердий.