Відновлять 97% літію: старі батареї для електромобілів можуть отримати друге життя

Нова технологія переробки EcoCathode дає змогу витягувати з літій-залізо-фосфатних акумуляторів не тільки літій, а й графіт.

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Британська компанія Altilium переробляє використані літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори, витягуючи з них літій і графіт для повторного використання в нових акумуляторах. Про це йдеться на офіційному сайті Altilium.

За даними компанії, запатентована технологія EcoCathode дає змогу витягувати з літій-залізо-фосфатних акумуляторів понад 97% літію і 99% графіту. Це не тільки дає змогу отримувати найважливіший матеріал для акумуляторів, а й знижує вплив виробництва батарей на навколишнє середовище.

За даними некомерційної організації Advanced Propulsion Centre, частка літій-залізо-фосфатних акумуляторів на ринку електромобілів Великої Британії зросте з 18% у 2027 році до 25% у 2035 році. Передбачалося, що вони з меншою ймовірністю будуть перероблятися, оскільки залізо і фосфат менш цінні, ніж нікель і кобальт. Altilium вирішує цю проблему, витягуючи більше літію, який є цінним матеріалом.

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"Зростання ринку акумуляторів LFP створює як проблеми, так і можливості для переробників. В Altilium ми є піонерами в розробці рішень, які гарантують, що ці акумулятори не тільки будуть відновлені, а й відіграватимуть ключову роль в економіці замкнутого циклу акумуляторів у Великій Британії", — заявив головний операційний директор Altilium Крістіан Марстон.

На сьогодні Altilium переробляє батареї від двох провідних британських виробників автомобільної техніки, а також виробничий брухт Gigafactory (заводи компанії Tesla з виробництва літій-іонних акумуляторів та електромобілів).

Нагадаємо, група вчених під керівництвом професора Донгвука Хана з Сеульського національного університету науки і технологій у Південній Кореї розробила інноваційну технологію для поліпшення літій-іонних акумуляторів.

Також повідомлялося, що китайська компанія Zeekr представила нову модель електромобіля Zeekr 7X з 800-вольтовим акумулятором Golden Battery, здатним заряджатися на 80% за 9 хвилин.