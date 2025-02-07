Удар по сонячних панелях США та ЄС: Китай обмежує експорт важливих мінералів

Очікується, що через китайські обмеження ціни на сонячні панелі зростуть, а пропозиція на світовому ринку скоротиться.

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Міністерство торгівлі та Головне митне управління Китаю оголосили, що країна введе експортний контроль на низку мінералів, які використовуються у виробництві сонячних панелей. Про це пише pv magazine.

Пекін націлений на такі елементи, як вольфрам, телур, вісмут, молібден та індій. Експортери цих матеріалів тепер мають отримати спеціальний дозвіл міністерства відповідно до Закону про контроль за експортом і Закону про зовнішню торгівлю Китаю.

В офіційній заяві зазначено, що обмеження спрямовані на забезпечення національної безпеки, захист стратегічних ресурсів і виконання міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження.

Як зазначають у виданні, вжиті Пекіном заходи можуть істотно вплинути на сонячну промисловість у світі. Цей крок може обмежити пропозицію у сфері сонячних панелей, а також підвищити ціни.

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Наприклад, Китай є лідером у виробництві телуриду кадмію, який є ключовим матеріалом у тонкоплівкових сонячних елементах. Згідно з дослідницьким звітом, опублікованим Dongguan Securities, за 2024 рік КНР виробила 750 метричних тонн очищеного телуру, що склало приблизно 76,53% світового виробництва.

Нагадаємо, раніше Китай також заявив про намір обмежити експорт сурми, мінералу, що використовується в різних продуктах, від батарей до зброї.

Крім того, Міністерство торгівлі Китаю ще більше посилило заборону на експорт технологій переробки рідкісноземельних елементів, незамінних у сучасних технологіях.