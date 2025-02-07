Удар по солнечным панелям США и ЕС: Китай ограничивает экспорт важных минералов

Ожидается, что из-за китайских ограничений цены на солнечные панели вырастут, а предложение на мировом рынке сократится.

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Министерство торговли и Главное таможенное управление Китая объявили, что страна введет экспортный контроль на ряд минералов, которые используются в производстве солнечных панелей. Об этом пишет pv magazine.

Пекин нацелен на такие элементы, как вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий. Экспортеры этих материалов теперь должны получить специальное разрешение министерства в соответствии с Законом о контроле за экспортом и Законом о внешней торговле Китая.

В официальном заявлении сказано, что ограничения направлены на обеспечение национальной безопасности, защиту стратегических ресурсов и выполнение международных обязательств по нераспространению.

Как отмечают в издании, принятые Пекином меры могут существенно повлиять на солнечную промышленность в мире. Этот шаг может ограничить предложение в сфере солнечных панелей, а также повысить цены.

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К примеру, Китай является лидером в производстве теллурида кадмия, который является ключевым материалом в тонкопленочных солнечных элементах. Согласно исследовательскому отчету, опубликованному Dongguan Securities, за 2024 год КНР произвела 750 метрических тонн очищенного теллура, что составило примерно 76,53% мирового производства.

Напомним, ранее Китай также заявил о намерении ограничить экспорт сурьмы, минерала, используемого в различных продуктах, от батарей до оружия.

Кроме того, Министерство торговли Китая еще больше ужесточило запрет на экспорт технологий переработки редкоземельных элементов, незаменимых в современных технологиях.