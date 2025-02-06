Ученые выявили неожиданные минусы солнечных панелей: как они могут навредить (фото)

Исследование показало, что солнечные панели не должны покрывать боле 70% поверхности водоемов, чтобы не навредить экосистеме.

Related video

Ученые из Корнелльского университета (США) выявили, что плавучие солнечные панели могут увеличить выбросы парниковых газов на малых водоемах почти на 27%. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

Как отмечают ученые, плавучие солнечные панели имеют ряд преимуществ. Они не только генерируют зеленую энергию, но так экономят место на земле и снижают скорость испарения воды. Однако исследование показало, что плавучие панели могут также навредить природе.

В рамках эксперимента ученые покрыли 70% поверхности трех небольших прудов в Cornell Experimental Pond Facility солнечными панелями. По итогу они выяснили, что выбросы метана и углекислого газа увеличились на 26,8%, а уровень кислорода в воде значительно снизился по сравнению с прудами без солнечных панелей.

Экспериментальные пруды с плавучими солнечными панелями Фото: Environmental Science & Technology

Как объясняют ученые, размещение солнечных панелей на небольших водоемах резко снижает доступность кислорода для организмов, нарушает экологические процессы и меняет скорость ветра по поверхности воды. По словам исследователей, солнечные панели не должны покрывать боле 70% поверхности водоема.

Важно

Гигантскую солнечную электростанцию из 350 000 зеркал хотят снести: в чем причина

"Точная количественная оценка выбросов парниковых газов, связанных с развертыванием FPV, необходима для понимания компромиссов в отношении устойчивости этой новой технологии возобновляемой энергии", — подчеркнули исследователи.

Напомним, исследование китайского Института мировых ресурсов показало, что установка солнечных панелей над рыбоводческими фермами может помочь увеличить урожаи морепродуктов на 50%.

Исследование компании EMM Consulting и агропромышленной группы Elders Rural Services также показало, что овцы, пасущиеся на территории солнечных электростанций, могут давать более качественную шерсть, чем овцы, выпасаемые на традиционных сельскохозяйственных угодьях.