"Двойная выгода": исследователи выявили неожиданный эффект от солнечных панелей

Согласно новому исследованию, солнечные электростанции могут принести пользу владельцам овец, улучшив качество шерсти животных.

Компания EMM Consulting в сотрудничестве с агропромышленной группой Elders Rural Services провела исследование, которое показало, что овцы, пасущиеся на территории солнечных электростанций, могут давать более качественную шерсть, чем овцы, выпасаемые на традиционных сельскохозяйственных угодьях. Об этом пишет портал pv magazine.

Объектом исследования стал проект Wellington Solar Farm от компании Lightsource bp. Эта электростанция, расположенная на территории Нового Южного Уэльса в Австралии, в течение последних лет была местом для выпаса стада из примерно 1700 овец породы меринос.

Исследователи сравнили шерсть овец, пасущихся в тени солнечных панелей, с шерстью овец, пасущихся на обычных пастбищах и выявили, что сочетание выпаса овец и производства чистой энергии не оказывает негативного влияния на производство шерсти. Более того, полученные данные говорят об улучшении качества шерсти.

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"Эти результаты очень обнадеживают и подчеркивают потенциал солнечных ферм в качестве дополнения к сельскохозяйственным практикам. Интегрируя овцеводство с производством солнечной энергии, мы можем добиться двойной выгоды от устойчивой энергетики вместе с сельскохозяйственным производством", — отметил руководитель отдела агроэлектротехники компании Lightsource bp Эмильен Симоно.

В свою очередь фермер Тони Индер рассказал, что эффект от выпаса овец под солнечными панелями оказался намного лучше, чем он ожидал. По словам Индера, испытания показывают, что шерсть его овец, выпасаемых на выпасе, примерно на 20% превосходит обычную продукцию по показателям роста шерсти, веса и диаметра волокна.

В издании также отметили, что выпас овец среди солнечных панелей полезен и для владельцев электростанции. Теперь компании Lightsource bp нужно косить траву на солнечной электростанции всего лишь два раза в год.

"Многообещающие результаты этого исследования показывают, что мы на правильном пути, и тесное сотрудничество с фермерами для расширения наших знаний в этой области имеет первостепенное значение", — заявил исполняющий обязанности руководителя отдела экологического планирования в Австралии и Новой Зеландии компании Lightsource bp Брендан Кларк.

Напомним, новое исследование китайского Института мировых ресурсов показало, что установка солнечных панелей над рыбоводческими фермами может помочь увеличить урожаи морепродуктов на 50%.

Также сообщалось, что китайская компания GoodWe разработала новый навес для частных домовладений с интегрированными фотоэлектрическими панелями Polaris, который не только генерирует энергию для дома, но и защищает автомобили.