Солнечным панелям нашли новое применение: что они могут, кроме генерации энергии (фото)

В Китае представили конструкцию, в которой солнечные панели играют роль водонепроницаемого навеса для автомобилей.

Китайская компания GoodWe разработала новый навес для частных домовладений с интегрированными фотоэлектрическими панелями Polaris, который не только генерирует энергию для дома, но и защищает автомобили. Об этом пишет журнал pv magazine.

Сообщается, что новый навес доступен в двух вариантах. Первый вариант мощностью 4,8 КВт и размерами 6500x3000 мм рассчитан размещение одного автомобиля. Под вторым навесом размерами 6500x5200 мм и мощностью панелей 8 КВт может поместиться два авто.

Солнечный навес от GoodWe Фото: GoodWe

Высота обеих конструкций регулируется от 2000 мм до 2500 мм. Каркасы выполнены из цельного алюминиевого сплава. За счет этого конструкция легкая и простая в установке.

По словам производителя, навес является водонепроницаемым и подходит для различных жилых участков и склонов. Благодаря своей ветроустойчивости до 240 км/ч он может выдержать даже такие сложные погодные условия как циклоны.

Также сообщается, что навесы оснащены панелями Polaris, которые имеют эффективность преобразования энергии 21,5 % и выходную мощность 215 Вт/м2. Их размеры составляют 2 142 мм x 1 160 мм x 29,6 мм, а вес — 30 кг.

"Внедрение этого нового солнечного навеса для машины представляет собой значительный прогресс в области жилых солнечных решений, сочетающих в себе функциональность, эффективность и стиль", — заявил представитель GoodWe.

Напомним, новое исследование китайского Института мировых ресурсов показало, что установка солнечных панелей над рыбоводческими фермами может помочь увеличить урожаи морепродуктов на 50%.

Также сообщалось, что французская компания Sunwind Energy, специализирующаяся на разработке индивидуальных солнечных электростанций, планирует выпустить солнечную фотоэлектрическую установку Delta Flore, которая совмещает садоводство и генерацию энергии.