Сонячним панелям знайшли нове застосування: що вони можуть, крім генерації енергії (фото)

У Китаї представили конструкцію, в якій сонячні панелі відіграють роль водонепроникного навісу для автомобілів.

Китайська компанія GoodWe розробила новий навіс для приватних домоволодінь з інтегрованими фотоелектричними панелями Polaris, який не тільки генерує енергію для будинку, а й захищає автомобілі. Про це пише журнал pv magazine.

Повідомляється, що новий навіс доступний у двох варіантах. Перший варіант потужністю 4,8 КВт і розмірами 6500x3000 мм розрахований на розміщення одного автомобіля. Під другим навісом розмірами 6500x5200 мм і потужністю панелей 8 КВт може поміститися два авто.

Сонячний навіс від GoodWe Фото: GoodWe

Висота обох конструкцій регулюється від 2000 мм до 2500 мм. Каркаси виконані з цільного алюмінієвого сплаву. Завдяки цьому конструкція легка і проста в установці.

За словами виробника, навіс є водонепроникним і підходить для різних житлових ділянок і схилів. Завдяки своїй вітростійкості до 240 км/год він може витримати навіть такі складні погодні умови як циклони.

Також повідомляється, що навіси оснащені панелями Polaris, які мають ефективність перетворення енергії 21,5 % і вихідну потужність 215 Вт/м2. Їхні розміри становлять 2 142 мм x 1 160 мм x 29,6 мм, а вага — 30 кг.

"Впровадження цього нового сонячного навісу для машини являє собою значний прогрес у галузі житлових сонячних рішень, що поєднують у собі функціональність, ефективність і стиль", — заявив представник GoodWe.

Нагадаємо, нове дослідження китайського Інституту світових ресурсів показало, що встановлення сонячних панелей над рибницькими фермами може допомогти збільшити врожаї морепродуктів на 50%.

Також повідомлялося, що французька компанія Sunwind Energy, що спеціалізується на розробці індивідуальних сонячних електростанцій, планує випустити сонячну фотоелектричну установку Delta Flore, яка поєднує садівництво і генерацію енергії.