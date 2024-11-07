"Подвійна вигода": дослідники виявили несподіваний ефект від сонячних панелей

Згідно з новим дослідженням, сонячні електростанції можуть бути корисними для власників овець, поліпшивши якість вовни тварин.

Компанія EMM Consulting у співпраці з агропромисловою групою Elders Rural Services провела дослідження, яке засвідчило, що вівці, які пасуться на території сонячних електростанцій, можуть давати якіснішу вовну, ніж вівці, які випасаються на традиційних сільськогосподарських угіддях. Про це пише портал pv magazine.

Об'єктом дослідження став проект Wellington Solar Farm від компанії Lightsource bp. Ця електростанція, розташована на території Нового Південного Уельсу в Австралії, протягом останніх років була місцем для випасу стада з приблизно 1700 овець породи меринос.

Дослідники порівняли вовну овець, які пасуться в тіні сонячних панелей, з вовною овець, які пасуться на звичайних пасовищах, і виявили, що поєднання випасу овець і виробництва чистої енергії не чинить негативного впливу на виробництво вовни. Ба більше, отримані дані свідчать про поліпшення якості вовни.

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"Ці результати дуже обнадіюють і підкреслюють потенціал сонячних ферм як доповнення до сільськогосподарських практик. Інтегруючи вівчарство з виробництвом сонячної енергії, ми можемо домогтися подвійного зиску від стійкої енергетики разом із сільськогосподарським виробництвом", — зазначив керівник відділу агроелектротехніки компанії Lightsource bp Емільєн Сімоно.

Зі свого боку фермер Тоні Індер розповів, що ефект від випасу овець під сонячними панелями виявився набагато кращим, ніж він очікував. За словами Індера, випробування показують, що вовна його овець, яких випасають на випасі, приблизно на 20% перевершує звичайну продукцію за показниками росту вовни, ваги і діаметра волокна.

У виданні також зазначили, що випас овець серед сонячних панелей корисний і для власників електростанції. Тепер компанії Lightsource bp потрібно косити траву на сонячній електростанції лише двічі на рік.

"Багатообіцяючі результати цього дослідження показують, що ми на правильному шляху, і тісна співпраця з фермерами для розширення наших знань у цій царині має першорядне значення", — заявив виконуючий обов'язки керівника відділу екологічного планування в Австралії та Новій Зеландії компанії Lightsource bp Брендан Кларк.

Нагадаємо, нове дослідження китайського Інституту світових ресурсів показало, що встановлення сонячних панелей над рибницькими фермами може допомогти збільшити врожаї морепродуктів на 50%.

Також повідомлялося, що китайська компанія GoodWe розробила новий навіс для приватних домоволодінь з інтегрованими фотоелектричними панелями Polaris, який не тільки генерує енергію для будинку, а й захищає автомобілі.