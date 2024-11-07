З'явилася найпотужніша сонячна батарея у світі на 373 МВт: наситить енергією 74 000 будинків

На Тайвані ввели в експлуатацію найбільшу морську плавучу сонячну електростанцію.

Компанія Hexa Renewables розгорнула сонячну батарею потужністю 373 МВт змінного струму в повіті Чанхуа, розташованому на західному узбережжі Тайваню. Про те, як вона працює, розповіло видання interestingengineering.com.

Проєкт базується на більш ранній установці, яку було введено в експлуатацію 2020 року. Тепер збільшена потужність забезпечуватиме електроенергією близько 74 000 домогосподарств на Тайвані.

У березні голландська фірма SolarDuck представила проєкт вартістю 8,4 млн євро з будівництва морської плавучої сонячної електростанції потужністю 5 МВт на вітряній електростанції OranjeWind біля узбережжя країни з використанням модульних інноваційних технологій.

Перший етап проєкту, завершений 2020 року, включав дві ділянки загальною потужністю 181 МВт змінного струму, розроблені Chenya Energy. Після продажу Chenya Energy того ж року Hexa продовжила другий етап проєкту в партнерстві з тайванським урядом, додавши 192 МВт змінного струму генерації електроенергії.

За даними фірми, новаторський проєкт охоплює чотири ділянки на 347 гектарах, демонструючи майбутнє інновацій у галузі відновлюваної енергії. У сукупності ці етапи вивели проєкт на загальну потужність 373 МВт змінного струму, ставши найбільшою у світі плавучою сонячною установкою на морі.

Крім величезного масштабу, плавуча сонячна електростанція значно просуває цілі Тайваню з декарбонізації, що передбачають досягнення нульових викидів до 2050 року і 20 ГВт поновлюваної енергії до 2025 року. Близько 74 000 домогосподарств на Тайвані отримуватимуть поновлювану енергію від цього проєкту, що компенсує 136 000 викидів CO2 на рік.

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