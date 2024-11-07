Появилась мощнейшая солнечная батарея в мире на 373 МВт: напитает энергией 74 000 домов

На Тайване ввели в эксплуатацию крупнейшую морскую плавучую солнечную электростанцию.

Компания Hexa Renewables развернула солнечную батарею мощностью 373 МВт переменного тока в уезде Чанхуа, расположенном на западном побережье Тайваня. О том, как она работает, рассказало издание interestingengineering.com.

Проект основан на более ранней установке, которая была введена в эксплуатацию в 2020 году. Теперь увеличенная мощность будет обеспечивать электроэнергией около 74 000 домохозяйств на Тайване.

В марте голландская фирма SolarDuck представила проект стоимостью 8,4 млн евро по строительству морской плавучей солнечной электростанции мощностью 5 МВт на ветряной электростанции OranjeWind у побережья страны с использованием модульных инновационных технологий.

Первый этап проекта, завершенный в 2020 году, включал два участка общей мощностью 181 МВт переменного тока, разработанные Chenya Energy. После продажи Chenya Energy в том же году Hexa продолжила второй этап проекта в партнерстве с тайваньским правительством, добавив 192 МВт переменного тока генерации электроэнергии.

По данным фирмы, новаторский проект охватывает четыре участка на 347 гектарах, демонстрируя будущее инноваций в области возобновляемой энергии. В совокупности эти этапы вывели проект на общую мощность 373 МВт переменного тока, став крупнейшей в мире плавучей солнечной установкой на море.

Помимо огромного масштаба, плавучая солнечная электростанция значительно продвигает цели Тайваня по декарбонизации, которые включают достижение нулевых выбросов к 2050 году и 20 ГВт возобновляемой энергии к 2025 году. Около 74 000 домохозяйств на Тайване будут получать возобновляемую энергию от этого проекта, что компенсирует 136 000 выбросов CO2 в год.

Ранее мы писали о том, что солнечным панелям нашли новое применение. В Китае представили конструкцию, в которой солнечные панели играют роль водонепроницаемого навеса для автомобилей.

Также сообщали о лучших портативных солнечных панелях и как ими пользоваться. При выборе портативной солнечной панели нужно учитывать ее мощность, производительность, компактность, удобство и совместимость с зарядной станцией.