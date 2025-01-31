Гигантскую солнечную электростанцию из 350 000 зеркал хотят снести: в чем причина

Солнечная станция Ivanpah не только не выработала ожидаемого количества энергии, но и стала "экологической катастрофой" для местной флоры и фауны.

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Американскую солнечную электростанцию Ivanpah, являющуюся крупнейшей в своем роде, хотят закрыть всего через 11 лет после открытия из-за конкуренции с более дешевыми источниками зеленой энергии и вреда для окружающей среды. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Электростанция Ivanpah официально открылась в 2014 году недалеко от границы Калифорнии и Невады. В то время она считалась прорывом в области чистой энергии, однако сегодня ее мощность с трудом конкурирует с более дешевыми солнечными технологиями.

Как объясняют в издании, Ivanpah использует технологию, известную как солнечно-термальная или концентрированная солнечная, в которой около 350 000 управляемых компьютером зеркал размером примерно с гаражную дверь отражают солнечный свет на котлы на вершине 140-метровых башен. Энергия солнца используется для нагрева воды в трубах котлов и производства пара, который приводит в действие турбины, вырабатывающие электричество.

Солнечная станция Ivanpah Фото: Pexels

Однако после своего широко разрекламированного открытия завод не выработал запланированный объем электроэнергии. Причиной стало то, что солнце светило не так сильно, как ожидалось.

Кроме того, станция давно подвергалась критике за влияние на экологию в чувствительном пустынном регионе. Группы по охране природы пытались остановить строительство на участке из-за угроз для черепах. Также сообщалось, что лучи от зеркал сжигали птиц.

"Завод в Айвенпе был финансовой авантюрой и экологической катастрофой. В дополнение к гибели тысяч птиц и черепах, строительство проекта уничтожило незаменимую нетронутую среду обитания в пустыне вместе с многочисленными редкими видами растений", — заявила член природоохранной организации Sierra Club Джулия Доуэлл.

На фоне упомянутых претензий коммунальное предприятие Pacific Gas & Electric сообщило, что договорилось с владельцами Ivanpah, включая NRG Energy о расторжении контрактов. В случае одобрения регулирующими органами сделка приведет к закрытию двух из трех блоков завода, начиная с 2026 года. Ожидается, что контракты будут действовать до 2039 года.

В свою очередь NRG Energy заявила, что проект оказался успешным, но не может конкурировать с альтернативными солнечными технологиями, такими как панели для установки на крышах, которые требуют гораздо меньших капитальных и эксплуатационных затрат.

"Изначально цены были конкурентоспособными, но со временем достижения в области фотоэлектричества и аккумуляторных батарей привели к появлению более эффективных, экономичных и гибких вариантов производства надежной чистой энергии", — заявили в компании.

Напомним, группа ученых из Наньчанского университета в Китае выявили, что алюминиевая фольга может повысить теплопроводность солнечных панелей и охлаждать их изнутри.

Также сообщалось, что швейцарская компания Climacy представила светопроницаемые солнечные панели CLI400M10, которые можно использовать для создания полупрозрачных крыш.