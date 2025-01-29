Генерируют энергию и пропускают свет: созданы прозрачные солнечные панели на 400 Вт

Двусторонние солнечные панели CLI400M10 от Climacy могут превратить крыши, парковочные навесы и ангары в источники электричества.

Related video

Швейцарская компания Climacy представила светопроницаемые солнечные панели CLI400M10, которые можно использовать для создания полупрозрачных крыш. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что двусторонние безрамные панели CLI400M10 имеют мощность 400 Вт, эффективность 17,25% и прозрачность 20%. Их габариты составляют 1,8x1,3 метра, а вес — 41,6 килограмма. Модули способны работать при температурах от -40 °C до 85 °C, а также выдерживать механическую нагрузку 5400 Па.

"Эти панели улучшают рабочую среду, улучшая естественное освещение и создавая более комфортные условия для сотрудников", — утверждают в Climacy.

По словам генерального директора компании Свати Растоги, CLI400M10 подходят для помещений, которым требуется больше естественного света, чем позволяют обычные солнечные панели. К примеру, недавно они были установлены на крыше и фасаде мастерской, похожей на ангар, принадлежащей швейцарской строительной и инжиниринговой компании Camandona.

Важно

Солнечная панель из кестерита побила мировой рекорд эффективности: что сделали ученые

"Мы объединяем инновации и дизайн, чтобы превратить крыши, парковочные навесы и промышленные помещения в эффективные, устойчивые источники энергии. Наша запатентованная технология обеспечивает бесшовную интеграцию и превосходную производительность", — заявил Растоги.

Производитель также утверждает, что панели CLI400M10 сохраняют 88% своей первоначальной производительности по истечении 30-летнего гарантийного срока.

Напомним, китайский стартап Mellow Energy объявил о создании солнечной панели ML-Flex, которая, по утверждению компании, является "крупнейшим в мире" гибким перовскитным фотоэлектрическим модулем.

Также сообщалось, что ученые из Немецкого аэрокосмического центра предложили использовать солнечные панели на каютах круизных лайнеров для обеспечения электроэнергией их коммунальных служб.