Толщина всего 1 мм: в Китае создали "крупнейшие в мире" гибкие солнечные панели

Гибкие перовскитные солнечные модули можно использовать в гаджетах, электромобилях, беспилотниках, а также встраивать их в здания.

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Китайский стартап Mellow Energy объявил о создании солнечной панели ML-Flex, которая, по утверждению компании, является "крупнейшим в мире" гибким перовскитным фотоэлектрическим модулем. Об этом пишет pv magazine.

Как отмечает производитель, перовскитные солнечные элементы отличаются высокой эффективностью, малым весом и низкими производственными затратами. Новый модуль ML-Flex весит всего 2,04 кг при габаритах 1200 мм x 1600 мм x 1 мм.

Продукт доступен в пяти версиях с выходной мощностью от 260 Вт до 300 Вт и эффективностью преобразования энергии от 13,5% до 15,1%. Панели могут работать в диапазоне температур от -40°C до 85°C и имеют рабочий температурный коэффициент -0,30%/C.

"Что делает это достижение еще более многообещающим, так это широкий спектр потенциальных применений гибкой перовскитной фотоэлектрики", — отметил технический директор Mellow Energy Шаохан Ву.

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В компании отметили, что гибкие перовскитные солнечные панели можно применять в носимых портативных гаджетах, электромобилях, беспилотниках, и прочих устройствах. Кроме того, их можно интегрировать в архитектуру.

"Наша крупномасштабная производственная линия может снизить производственные затраты, улучшить масштабируемость и еще больше продвинуть технологию перовскита к широкой коммерциализации", — подчеркнул Шаохан Ву.

Напомним, группа ученых из Китая разработала монослойные защитные пленки, которые повышают стабильность перовскитных солнечных панелей, сохраняя при этом высокую эффективность.

В свою очередь компания PXP Corporation из Японии разработала гибкие солнечные модули из халькопирита и готовится запустить массовое производство.