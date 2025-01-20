Товщина всього 1 мм: у Китаї створили "найбільші у світі" гнучкі сонячні панелі

Гнучкі перовскітні сонячні модулі можна використовувати в гаджетах, електромобілях, безпілотниках, а також вбудовувати їх у будівлі.

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Китайський стартап Mellow Energy оголосив про створення сонячної панелі ML-Flex, яка, за твердженням компанії, є "найбільшим у світі" гнучким перовскітним фотоелектричним модулем. Про це пише pv magazine.

Як зазначає виробник, перовскітні сонячні елементи вирізняються високою ефективністю, малою вагою і низькими виробничими витратами. Новий модуль ML-Flex важить лише 2,04 кг при габаритах 1200 мм x 1600 мм x 1 мм.

Продукт доступний у п'яти версіях з вихідною потужністю від 260 Вт до 300 Вт і ефективністю перетворення енергії від 13,5% до 15,1%. Панелі можуть працювати в діапазоні температур від -40°C до 85°C і мають робочий температурний коефіцієнт -0,30%/C.

"Що робить це досягнення ще більш багатообіцяючим, так це широкий спектр потенційних застосувань гнучкої перовскітної фотоелектрики", — зазначив технічний директор Mellow Energy Шаохан Ву.

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У компанії зазначили, що гнучкі перовскітні сонячні панелі можна застосовувати в переносних портативних гаджетах, електромобілях, безпілотниках, та інших пристроях. Крім того, їх можна інтегрувати в архітектуру.

"Наша великомасштабна виробнича лінія може знизити виробничі витрати, поліпшити масштабованість і ще більше просунути технологію перовскіту до широкої комерціалізації", — наголосив Шаохан Ву.

Нагадаємо, група вчених з Китаю розробила моношарові захисні плівки, які підвищують стабільність перовскітних сонячних панелей, зберігаючи при цьому високу ефективність.

Зі свого боку компанія PXP Corporation з Японії розробила гнучкі сонячні модулі з халькопіриту і готується запустити масове виробництво.