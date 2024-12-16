В Японії створюють гнучкі сонячні панелі з нового незвичайного матеріалу: що відомо

Халькопірит вловлює значну частину сонячного спектра, але має низку недоліків, які вчені прагнуть виправити.

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PXP Corporation з Японії розробляє гнучкі сонячні модулі з халькопіриту і готується запустити масове виробництво. Про це повідомляє сайт PV Magazine.

Халькопірит (CuGaSe2 ) має ширину забороненої зони 1,7 еВ і до теперішнього часу використовувався в сонячних елементах з обмеженим коефіцієнтом заповнення і напругою холостого ходу. PXP Corporation ж планує виробляти халькопіритові модулі з ефективністю перетворення енергії 18%, а потім збільшити її до 19,2%.

Як розповів головний технічний директор Хірокі Сугімото, корпорація також працює над тандемними осередками з перовскіту і халькопіриту, які досягли ефективності 26,5% у лабораторії на початку цього року. Відтоді інженери шукають способи підвищити їхню довговічність.

У 2024 році PXP продемонструвала можливість різних способів застосування своїх легких і гнучких модулів із халькопіриту, зокрема в панелях, вбудованих у легковий автомобіль і переносні рефрижераторні контейнери, електричний триколісний велосипед. Крім того, компанія Softbank запевняє, що має намір використовувати технологію PXP в інших сферах, як-от забезпечення центрів оброблення даних чистою енергією, подавання живлення на портативні базові станції, що будуть розгорнуті в районах, які постраждали від стихійних лих, під час надзвичайних ситуацій, а також на надлегких висотних платформах (HAPS) — літальних апаратах на сонячних батареях, що призначені для роботи на висоті 20 км над поверхнею Землі і несуть на борту базові станції телекомунікацій як корисне навантаження.

PXP Corporation оголосила про залучення 1,5 млрд єн (9,98 млн доларів США) під час раунду венчурного капіталу серії А, який очолила якраз SoftBank — публічна компанія у сфері телекомунікацій і медіатехнологій. Головне завдання зараз — побудувати спеціалізований завод для виробництва, досліджень і навчання фахівців.

"Ми плануємо завод з річною виробничою потужністю близько 25 МВ", — заявив Хірокі Сугімото.

Нещодавно писали, що вчені придумали, як створювати ефективні та безпечні перовскітні сонячні панелі. Секрет полягає в особливій речовині — розчиннику.