В Японии создают гибкие солнечные панели из нового необычного материала: что известно

Халькопирит улавливает значительную часть солнечного спектра, но обладает рядом недостатков, которые ученые стремятся исправить.

Related video

PXP Corporation из Японии разрабатывает гибкие солнечные модули из халькопирита и готовится запустить массовое производство. Об этом сообщает сайт PV Magazine.

Халькопирит (CuGaSe2 ) имеет ширину запрещенной зоны 1,7 эВ и до настоящего времени использовался в солнечных элементах с ограниченным коэффициентом заполнения и напряжением холостого хода. PXP Corporation же планирует производить халькопиритовые модули с эффективностью преобразования энергии 18%, а потом увеличить ее до 19,2%.

Как рассказал главный технический директор Хироки Сугимото, корпорация также работает над тандемными ячейками из перовскита и халькопирита, которые достигли эффективности 26,5% в лаборатории в начале этого года. С тех пор инженеры ищут способы повысить их долговечность.

В 2024 году PXP продемонстрировала возможность разных способов применения своих легких и гибких модулей из халькопирита, в том числе в панелях, встроенных в легковой автомобиль и переносные рефрижераторные контейнеры, электрический трехколесный велосипед. Кроме того, компания Softbank уверяет, что намерена использовать технологию PXP в других сферах, таких как обеспечение центров обработки данных чистой энергией, подача питания на портативные базовые станции, которые будут развернуты в районах, пострадавших от стихийных бедствий, во время чрезвычайных ситуаций , а также на сверхлегких высотных платформах (HAPS) — летательных аппаратах на солнечных батареях, предназначенных для работы на высоте 20 км над поверхностью Земли и несущих на борту базовые станции телекоммуникаций в качестве полезной нагрузки.

PXP Corporation объявила о привлечении 1,5 млрд иен (9,98 млн долларов США) в ходе раунда венчурного капитала серии А, который возглавила как раз SoftBank — публичная компания в сфере телекоммуникаций и медиатехнологий. Главная задача сейчас — построить специализированный завод для производства, исследований и обучения специалистов.

"Мы планируем завод с годовой производственной мощностью около 25 МВ", — заявил Хироки Сугимото.

Недавно писали, что ученые придумали, как создавать эффективные и безопасные перовскитные солнечные панели. Секрет заключается в особом веществе — растворителе.