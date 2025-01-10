Спека більше не страшна: диво-плівка підвищила ефективність і надійність сонячних панелей

Завдяки захисному матеріалу панелі витримали 1200 годин за температури 85 °C і вологості 85%, майже не втративши в продуктивності.

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Група вчених з Китаю розробила спеціальні плівки, які підвищують стабільність перовскітних сонячних панелей, зберігаючи при цьому високу ефективність. Вони описали своє досягнення в статті для журналу Science.

Однією з основних проблем перовскітних сонячних елементів, які заважають вивести їх на комерційний ринок, є низька стабільність і швидка деградація під впливом навколишнього середовища. Шари дисульфіду молібдену (MoS2) можуть блокувати небажану міграцію дефектних іонів перовскіту там, де переноситься електричний заряд, і хімічно стабілізувати фазу формамідинію йодиду свинцю.

Науковці пишуть, що створили цільні моношарові буферні плівки з MoS 2 у масштабі пластини, які розмістили зверху та знизу перовскітного шару, чим запобігли міграції іонів. Ефективна хімічна пасивація є результатом утворення зв'язків Pb-S, а неосновні носії блокуються за допомогою вирівнювання зон типу I.

Невеликі перовскітні елементи (0,074 квадратних сантиметра) і більші модулі (9,6 квадратних сантиметра) з такою конфігурацією досягли ефективності перетворення енергії до 26,2% (сертифікована стаціонарна ефективність 25,9%) і 22,8% відповідно. Ба більше, пристрої демонструють чудову стабільність у спекотному середовищі за температури 85 °C і відносної вологості 85%, втративши менше ніж 5% продуктивності після 1200 годин.

Раніше писали, як вчені з Китаю покращили перовскітні сонячні панелі за допомогою двошарового матеріалу з фосфонової кислоти та трифеніламіну. Під час випробувань він витримав 200 годин за температури до 100 градусів Цельсія, майже не втративши ефективність, яка перевищила 26%.

Повідомляли також, що сонячні панелі з перовскіту досягли ефективності 26,5%. Фахівці змогли її забезпечити, знайшовши оптимальний кут нахилу для модулів з двосторонніми елементами.