Як ядерний реактор: сонячні панелі зможуть генерувати 1 гігават енергії 24/7

Завдяки потужному акумулятору нова сонячна електростанція в Абу-Дабі зможе надавати енергію цілодобово.

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В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) будують сонячну електростанцію, яка, як очікується, зможе генерувати 1 гігават електроенергії на добу. Про це пише портал Notebookcheck.

Повідомляється, що після завершення будівництва загальна потужність сонячної станції в Абу-Дабі становитиме 5,2 гігавата. Для порівняння, найбільший сонячний парк Німеччини наразі генерує трохи менше 600 мегават.

Сонячні панелі будуть під'єднані до системи акумуляторів ємністю 19 гігават-годин, яка зберігатиме і постачатиме сонячну енергію в темний час доби. Завдяки масивній батареї сонячна електростанція зможе стабільно виробляти стільки ж енергії, скільки виробляє ядерний реактор.

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Як зазначають у виданні, навіть у лютому в ОАЕ сонце світить сім годин на день. У середньому країна переживає дев'ять дощових днів на рік, що вигідно з точки зору сонячної енергетики. У гіршому випадку тут можна отримувати від 10 до 15 гігават-годин на день.

При цьому в сонячні літні дні з ясним небом можна було б виробляти 30-40 гігават-годин енергії. Цього достатньо, щоб забезпечити місто з населенням в 1 мільйон осіб.

Нагадаємо, в Японії планують у 2040 фінансовому році отримувати за допомогою перовскітних сонячних елементів близько 20 гігават електроенергії, що еквівалентно потужності 20 ядерних реакторів.

Своєю чергою Китай реалізує амбітний проєкт зі зведення "Великої сонячної стіни", що складається з 3,46 мільйона сонячних панелей, які простягаються вздовж північної околиці пустелі Кубуки в автономному районі Внутрішня Монголія.