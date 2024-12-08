Як 20 ядерних реакторів: Японія створює сонячні панелі для генерації 20 ГВт енергії

Уряд Японії робить наголос на тонкі та гнучкі перовскітні панелі, які можуть покривати стіни будівель, автомобілі та інші поверхні.

У Японії планують у 2040 фінансовому році отримувати за допомогою перовскітних сонячних елементів близько 20 гігават електроенергії, що еквівалентно потужності 20 ядерних реакторів. Про це пише Kyodo News.

Повідомляється, що Міністерство промисловості Японії в грудні представить проєкт переглянутого енергетичного плану країни, в якому сонячні елементи нового покоління будуть оголошені основним способом розширення поновлюваних джерел енергії.

За даними порталу, сьогодні на сонячні панелі припадає майже 10% вироблення електроенергії в Японії. При цьому в країні залишилося не так багато місця для розміщення великих традиційних кремнієвих сонячних панелей. Легкі та гнучкі перовскітні сонячні елементи можуть вирішити цю проблему, оскільки їх можна розміщувати на стінах будівель, автомобілях та інших поверхнях.

Деякі японські компанії вже працюють над комерціалізацією перовскітних сонячних елементів, проте повноцінне впровадження цієї технології очікується не раніше 2030-х років, оскільки розробникам ще належить вирішити низку проблем. Йдеться про короткий термін служби через низьку міцність елементів і високу вартість.

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Як зазначають у виданні, Японія посідає друге місце у світі за обсягом світового виробництва йоду — основного матеріалу для виробництва перовскітних сонячних елементів. Відповідно країна може вибудувати незалежний ланцюжок поставок для забезпечення стабільного виробництва.

Крім того, в майбутньому уряд Японії планує експортувати перовскітні сонячні елементи, просуваючи цю технологію як одне з основних вітчизняних поновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, японська компанія Japan Space Systems заявила про успішне тестування системи передавання енергії на великі відстані в рамках проєкту з відправлення сонячної енергії з космосу на Землю у вигляді мікрохвиль.

Зі свого боку команда японських учених з Університету Тохоку створила сонячні елементи, які забезпечують як прозорість панелей, так і високу енергоефективність.