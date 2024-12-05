За 36 000 кілометрів: у Японії "передаватимуть" сонячну енергію незвичайним способом

Дослідники планують встановити в космосі сонячні панелі, а енергію, яку вони генерують, відправляти за Землю у відео мікрохвиль.

Японська компанія Japan Space Systems (JSS) заявила про успішне тестування системи передавання енергії на великі відстані в рамках проєкту з відправлення сонячної енергії з космосу на Землю у вигляді мікрохвиль. Про це пише портал NHK World-Japan.

Проєкт JSS передбачає встановлення стаціонарних сонячних панелей у космосі на висоті 36 000 кілометрів і перетворення електроенергії, що виробляється, на мікрохвилі для передачі назад на Землю. Технологію планують реалізувати не раніше 2045 року.

Під час згаданого випробування дослідники перевірили, чи можуть мікрохвилі від літаків, що летять, точно досягати цілей на землі. Мікрохвилі спрямовували з передавача потужності, встановленого на літаку, який летів на висоті 7000 метрів, на контрольні пристрої площею близько 10 квадратних сантиметрів, встановлені в 13 точках на землі.

За даними JSS, коли літак пролітав, монітори показували, що мікрохвилі точно досягають цілей. Очікується, що нове випробування з передачі енергії з космосу на Землю розпочнеться у квітні 2025 року. Для цього дослідники мають намір використовувати невеликий супутник.

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Керівник проєкту Янагава Хірокі зазначив, що команда досі проводила випробування в атмосфері, тож їй потрібно враховувати можливі наслідки цих запланованих експериментів, які фактично передаватимуть енергію з космосу.

У виданні підкреслили, що передача сонячної енергії з космосу на Землю — це перспективний напрямок, оскільки на генерацію в космосі не впливає погода або цикли зміни дня і ночі.

Нагадаємо, команда вчених із Потсдамського університету, Helmholtz-Zentrum Berlin і Технічного університету Берліна запустила першу супутникову місію для випробування двох типів перовскітних тандемних сонячних елементів у космосі.

Раніше генеральний директор Reflect Orbital Бен Новак також заявив, що збирається виводити на орбіту сузір'я супутників з майларовими відбивачами, щоб відбивати світло на сонячні панелі вночі.