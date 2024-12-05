За 36 000 километров: в Японии будут "передавать" солнечную энергию необычным способом

Исследователи планируют установить в космосе солнечные панели, в генерируемую ими энергию отправлять за Землю в видео микроволн.

Японская компания Japan Space Systems (JSS) заявила об успешном тестировании системы передачи энергии на большие расстояния в рамках проекта по отправке солнечной энергии из космоса на Землю в виде микроволн. Об этом пишет портал NHK World-Japan.

Проект JSS предусматривает установку стационарных солнечных панелей в космосе на высоте 36 000 километров и преобразование вырабатываемой электроэнергии в микроволны для передачи обратно на Землю. Технологию планируют реализовать не ранее 2045 года.

В ходе упомянутого испытания исследователи проверили, могут ли микроволны от летящих самолетов точно достигать целей на земле. Микроволны направлялись из передатчика мощности, установленного на самолете, который летел на высоте 7000 метров, на контрольные устройства площадью около 10 квадратных сантиметров, установленные в 13 точках на земле.

По данным JSS, когда самолет пролетал, мониторы показывали, что микроволны точно достигают целей. Ожидается, что новое испытание по передаче энергии из космоса на Землю начнется в апреле 2025 года. Для этого исследователи намерены использовать небольшой спутник.

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Руководитель проекта Янагава Хироки отметил, что команда до сих пор проводила испытания в атмосфере, поэтому ей нужно учитывать возможные последствия этих запланированных экспериментов, которые фактически будут передавать энергию из космоса.

В издании подчеркнули, что передача солнечной энергии из космоса на Землю – это перспективное направление, так как на генерацию в космосе не влияет погода или циклы смены дня и ночи.

Напомним, команда ученых из Потсдамского университета, Helmholtz-Zentrum Berlin и Технического университета Берлина запустила первую спутниковую миссию для испытания двух типов перовскитных тандемных солнечных элементов в космосе.

Ранее генеральный директор Reflect Orbital Бен Новак также заявил, что собирается выводить на орбиту созвездия спутников с майларовыми отражателями, чтобы отражать свет на солнечные панели ночью.