Солнечные панели станут безопаснее без потери эффективности: что придумали ученые

Исследователи нашли способ отказаться от использования токсичных химикатов в производстве органических солнечных элементов.

Исследователи из Университета Линчепинга (LiU) разработали новый принцип проектирования экологически чистых и высокоэффективных органических солнечных элементов. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, за прошедшие годы эффективность органических солнечных элементов значительно возросла. На данный момент они способны преобразовывать около 20% солнечного света в электричество.

Стандартный процесс производства органических солнечных элементов предусматривает использование токсичных химикатов. Некоторые из используемых токсичных веществ — хлорбензол, хлороформ и дихлорэтан.

Упомянутые растворители используются для растворения органических материалов, из которых состоит солнечный элемент. Они также являются источником экологических проблем, что препятствует широкому внедрению органических солнечных ячеек.

"Чтобы реализовать массовое производство органических солнечных элементов, например, с помощью печатных технологий, в больших масштабах, нам нужно найти методы, не использующие токсины. В противном случае это нехорошо для окружающей среды или для тех, кто работает на заводах", — объяснил профессор оптоэлектроники в LiU Фэн Гао.

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Пытаясь решить эту проблему, исследователи углубились в молекулярные формы и взаимодействия в органических солнечных элементах, объединившись с коллегами из Китая и США. По итогу они нашли принцип проектирования, который позволяет использовать экологически чистые растворители. Они определили ряд нетоксичных растворителей, которые можно использовать для производства эффективных органических солнечных элементов.

"Благодаря методу производства без использования токсинов у нас теперь гораздо больше шансов коммерциализировать технологию в более крупных масштабах", — заявил Фэн Гао.

Напомним, команда японских ученых под руководством Тошиаки Като из Университета Тохоку создала солнечные элементы, которые обеспечивают прозрачность панелей и высокую энергоэффективность.

В свою очередь группа ученых из Китая разработала новое интеллектуальное фотоэлектрическое окно (SPV), которое может вырабатывать энергию, одновременно регулируя количество солнечного излучения в комнате.