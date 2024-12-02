Обеспечит дом энергией и защитит от излучения: ученые разработали "солнечное окно"

Интеллектуальное окно преобразует солнечный свет в энергию, а также автоматически регулирует прозрачность стекла, утверждают разработчики.

Группа ученых из Китая разработала новое интеллектуальное фотоэлектрическое окно (SPV), которое может вырабатывать энергию, одновременно регулируя количество солнечного излучения в комнате. Об этом пишет pv magazine.

Сообщается, что окно состоит из прозрачного стеклянного покрытия, функционального слоя, прозрачной стеклянной подложки, аргоновой полости и листа низкоэмиссионного стекла. Система объединяет фотоэлектрические функции, преобразуя солнечный свет в энергию, с электрохромными (EC) функциями, позволяя менять прозрачность окна и дозировать солнечное излучение.

"Когда к пленке EC подается напряжение, ионы лития слоя хранения ионов устремляются к электрохромному слою, и триоксид вольфрама электрохромного слоя начинает окрашиваться после встречи с ионами лития. Чем выше приложенное напряжение, тем темнее цвет электрохромной пленки, что приводит к снижению пропускания видимого света", — объяснили ученые.

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Для нового интеллектуального окна были разработаны две стратегии управления, а именно управление солнечным излучением (CtrlRad) и управление тепловым потоком (CtrlFlux). В то время как в CtrlRad степень темноты стекла меняется на основе пороговых значений солнечного излучения, в CtrlFlux это происходит на основе плотности теплового потока.

Исследования показали, что интеллектуальное фотоэлектрическое окно со стратегией управления тепловым потоком превосходит другие со средним общим показателем улучшения производительности 55,5%.

Напомним, японская компания inQs представила солнечную панель SQPV, которую можно использовать на фасадах, мансардных окнах или вместо окон домов.

В свою очередь инженер Джим Полл также спроектировал прозрачную солнечную панель ClearPower, которая также может служить оконным стеклом.