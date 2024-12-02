Забезпечить дім енергією і захистить від випромінювання: вчені розробили "сонячне вікно"

Інтелектуальне вікно перетворює сонячне світло на енергію, а також автоматично регулює прозорість скла, стверджують розробники.

Група вчених із Китаю розробила нове інтелектуальне фотоелектричне вікно (SPV), яке може виробляти енергію, одночасно регулюючи кількість сонячного випромінювання в кімнаті. Про це пише pv magazine.

Повідомляється, що вікно складається з прозорого скляного покриття, функціонального шару, прозорої скляної підкладки, аргонової порожнини і листа низькоемісійного скла. Система об'єднує фотоелектричні функції, перетворюючи сонячне світло на енергію, з електрохромними (EC) функціями, що дає змогу змінювати прозорість вікна та дозувати сонячне випромінювання.

"Коли до плівки EC подається напруга, іони літію шару зберігання іонів спрямовуються до електрохромного шару, і триоксид вольфраму електрохромного шару починає забарвлюватися після зустрічі з іонами літію. Що вища прикладена напруга, то темніший колір електрохромної плівки, що призводить до зниження пропускання видимого світла", — пояснили вчені.

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Для нового інтелектуального вікна було розроблено дві стратегії управління, а саме управління сонячним випромінюванням (CtrlRad) і управління тепловим потоком (CtrlFlux). У той час як у CtrlRad ступінь темряви скла змінюється на основі порогових значень сонячного випромінювання, у CtrlFlux це відбувається на основі щільності теплового потоку.

Дослідження засвідчили, що інтелектуальне фотоелектричне вікно зі стратегією управління тепловим потоком перевершує інші із середнім загальним показником поліпшення продуктивності 55,5%.

Нагадаємо, японська компанія inQs представила сонячну панель SQPV, яку можна використовувати на фасадах, мансардних вікнах або замість вікон будинків.

Своєю чергою інженер Джим Полл також спроєктував прозору сонячну панель ClearPower, яка також може служити віконним склом.