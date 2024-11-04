Прозора сонячна панель замінить вікна: може заряджатися від штучного світла

SQPV (сонячна кварцова панель) може генерувати енергію навіть від світла лампочки, однак і світло сонця вона перетворює на чисту енергію.

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Японська компанія inQs представила сонячну панель SQPV, яку можна використовувати на фасадах, мансардних вікнах або замість вікон будинків. Про це повідомляє ecoticias.com.

SQPV (solar quartz panel — сонячна кварцова панель. — Ред.) може генерувати енергію навіть від світла лампочки. Вона виготовлена з наноматеріалів різних типів, які "затиснуті" між двома провідними листовими стеклами товщиною 2 мм. Пристрій здатний вловлювати світло з обох боків, що робить його набагато ефективнішим у виробництві енергії.

Замість традиційних кремнієвих осередків, які являють собою сині або чорні пластини, вчені використовували матеріал, званий прозорим кремнієвим кварцом, який вловлює сонячну енергію за допомогою електродів і каталізаторів. Отже, він не утримує все світло, але пропускає 75%. Це необхідно для освітлення внутрішнього простору. Сонячна батарея здатна працювати за штучного освітлення і в похмурі дні. Вона оснащена системою теплоізоляції, завдяки чому економиться багато енергії, оскільки потрібно менше кондиціонування повітря.

У процесі виробництва цієї сонячної панелі використовуються матеріали, які доступні на ринку і які дуже легко отримати. Крім того, вона придатна для вторинної переробки і біорозкладна, на відміну від звичайних панелей.

Технологія, задіяна в цьому винаході, являє собою поєднання універсального дизайну і високої енергоефективності. Це дає змогу інтегрувати її в різні додатки в будинках, на підприємствах і в промисловості. Першим місцем, де було встановлено цю прозору сонячну батарею, була теплиця, що належить середній школі Кайдзе в Токіо.

Раніше ми писали про те, що сонячні панелі покрили лезами, тому було досягнуто ККД 31,2%. Нові сонячні елементи змогли зберегти близько 80% від своєї первісної ефективності протягом 1 700 годин.