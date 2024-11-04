Прозрачная солнечная панель заменит окна: может заряжаться от искусственного света

SQPV (солнечная кварцевая панель) может генерировать энергию даже от света лампочки, однако и свет солнца она превращает в чистую энергию.

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Японская компания inQs представила солнечную панель SQPV, которую можно использовать на фасадах, мансардных окнах или вместо окон домов. Об этом сообщает ecoticias.com.

SQPV (solar quartz panel — солнечная кварцевая панель. — Ред.) может генерировать энергию даже от света лампочки. Она изготовлена ​​из наноматериалов различных типов, которые "зажаты" между двумя проводящими листовыми стеклами толщиной 2 мм. Устройство способно улавливать свет с обеих сторон, что делает его намного более эффективным в производстве энергии.

Вместо традиционных кремниевых ячеек, которые представляют собой синие или черные пластины, ученые использовали материал, называемый прозрачным кремниевым кварцем, который улавливает солнечную энергию с помощью электродов и катализаторов. Таким образом, он не удерживает весь свет, но пропускает 75%. Это необходимо для освещения внутреннего пространства. Солнечная батарея способна работать при искусственном освещении и в пасмурные дни. Она оснащена системой теплоизоляции, благодаря чему экономится много энергии, так как требуется меньше кондиционирования воздуха.

В процессе производства этой солнечной панели используются материалы, которые доступны на рынке и которые очень легко получить. Кроме того, она пригодна для вторичной переработки и биоразлагаемая, в отличие от обычных панелей.

Технология, задействованная в этом изобретении, представляет собой сочетание универсального дизайна и высокой энергоэффективности. Это позволяет интегрировать ее в различные приложения в домах, на предприятиях и в промышленности. Первым местом, где была установлена ​​эта прозрачная солнечная батарея, была теплица, принадлежащая средней школе Кайдзе в Токио.

Ранее мы писали о том, что солнечные панели покрыли лезвиями, поэтому был достигнут КПД 31,2%. Новые солнечные элементы смогли сохранить около 80% от своей первоначальной эффективности в течение 1 700 часов.