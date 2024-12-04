Сонячні панелі стануть безпечнішими без втрати ефективності: що придумали вчені

Дослідники знайшли спосіб відмовитися від використання токсичних хімікатів у виробництві органічних сонячних елементів.

Дослідники з Університету Лінчепінга (LiU) розробили новий принцип проєктування екологічно чистих і високоефективних органічних сонячних елементів. Про це пише Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, за минулі роки ефективність органічних сонячних елементів значно зросла. Наразі вони здатні перетворювати близько 20% сонячного світла на електрику.

Стандартний процес виробництва органічних сонячних елементів передбачає використання токсичних хімікатів. Деякі з використовуваних токсичних речовин — хлорбензол, хлороформ і дихлоретан.

Згадані розчинники використовуються для розчинення органічних матеріалів, із яких складається сонячний елемент. Вони також є джерелом екологічних проблем, що перешкоджає широкому впровадженню органічних сонячних осередків.

"Щоб реалізувати масове виробництво органічних сонячних елементів, наприклад, за допомогою друкованих технологій, у великих масштабах, нам потрібно знайти методи, що не використовують токсини. В іншому разі це недобре для навколишнього середовища або для тих, хто працює на заводах", — пояснив професор оптоелектроніки в LiU Фен Гао.

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Намагаючись вирішити цю проблему, дослідники заглибилися в молекулярні форми та взаємодії в органічних сонячних елементах, об'єднавшись із колегами з Китаю та США. Зрештою, вони знайшли принцип проєктування, який дає змогу використовувати екологічно чисті розчинники. Вони визначили низку нетоксичних розчинників, які можна використовувати для виробництва ефективних органічних сонячних елементів.

"Завдяки методу виробництва без використання токсинів у нас тепер набагато більше шансів комерціалізувати технологію у більших масштабах", — заявив Фен Гао.

Нагадаємо, команда японських учених під керівництвом Тошіакі Като з Університету Тохоку створила сонячні елементи, які забезпечують прозорість панелей і високу енергоефективність.

Зі свого боку група вчених з Китаю розробила нове інтелектуальне фотоелектричне вікно (SPV), яке може виробляти енергію, одночасно регулюючи кількість сонячного випромінювання в кімнаті.