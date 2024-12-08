Как 20 ядерных реакторов: Япония создает солнечные панели для генерации 20 ГВт энергии

Правительство Японии делает упор на тонкие и гибкие перовскитные панели, которые могут покрывать стены зданий, автомобили и прочие поверхности.

В Японии планируют в 2040 финансовом году получать с помощью перовскитных солнечных элементов около 20 гигаватт электроэнергии, что эквивалентно мощности 20 ядерных реакторов. Об этом пишет Kyodo News.

Сообщается, что Министерство промышленности Японии в декабре представит проект пересмотренного энергетического плана страны, в котором солнечные элементы нового поколения будут объявлены основным способом расширения возобновляемых источников энергии.

По данным портала, сегодня на солнечные панели приходится почти 10% выработки электроэнергии в Японии. При этом в стране осталось не так много места для размещения больших традиционных кремниевых солнечных панелей. Легкие и гибкие перовскитные солнечные элементы могут решить эту проблему, так как их можно размещать на стенах зданий, автомобилях и прочих поверхностях.

Некоторые японские компании уже работают над коммерциализацией перовскитных солнечных элементов, однако полноценное внедрение этой технологии ожидается не ранее 2030-х годов, так как разработчикам еще предстоит решить ряд проблем. Речь идет о коротком сроке службы из-за низкой прочности элементов и высокой стоимости.

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Как отмечают в издании, Япония занимает второе место в мире по объему мирового производства йода — основного материала для производства перовскитных солнечных элементов. Соответственно страна может выстроить независимую цепочку поставок для обеспечения стабильного производства.

Кроме того, в будущем правительство Японии планирует экспортировать перовскитные солнечные элементы, продвигая эту технологию как один из основных отечественных возобновляемых источников энергии.

Напомним, японская компания Japan Space Systems заявила об успешном тестировании системы передачи энергии на большие расстояния в рамках проекта по отправке солнечной энергии из космоса на Землю в виде микроволн.

В свою очередь команда японских ученых из Университета Тохоку создала солнечные элементы, которые обеспечивают как прозрачность панелей, так и высокую энергоэффективность.