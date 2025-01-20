Как ядерный реактор: солнечные панели смогут генерировать 1 гигаватт энергии 24/7

Благодаря мощному аккумулятору новая солнечная электростанция в Абу-Даби сможет предоставлять энергию круглосуточно.

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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) строится солнечная электростанция, которая, как ожидается, сможет генерировать 1 гигаватт электроэнергии в сутки. Об этом пишет портал Notebookcheck.

Сообщается, что после завершения строительства общая мощность солнечной станции в Абу-Даби составит 5,2 гигаватта. Для сравнения, крупнейший солнечный парк Германии в настоящее время генерирует чуть менее 600 мегаватт.

Солнечные панели будут подключены к системе аккумуляторов емкостью 19 гигаватт-часов, которая будет хранить и поставлять солнечную энергию в темное время суток. Благодаря массивной батарее солнечная электростанция сможет стабильно производить столько же энергии, сколько производит ядерный реактор.

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Как отмечают в издании, даже в феврале в ОАЭ солнце светит семь часов в день. В среднем страна переживает девять дождливых дней в году, что выгодно с точки зрения солнечной энергетики. В худшем случае здесь можно получать от 10 до 15 гигаватт-часов в день.

При этом в солнечные летние дни с ясным небом можно было бы вырабатывать 30–40 гигаватт-часов энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить город с населением в 1 миллион человек.

Напомним, в Японии планируют в 2040 финансовом году получать с помощью перовскитных солнечных элементов около 20 гигаватт электроэнергии, что эквивалентно мощности 20 ядерных реакторов.

В свою очередь Китай реализует амбициозный проект по возведению "Великой солнечной стены", состоящей из 3,46 миллиона солнечных панелей, которые простилаются вдоль северной окраины пустыни Кубуки в автономном районе Внутренняя Монголия.