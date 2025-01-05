Китай строит "Великую солнечную стену": энергии хватит на 20 миллионов человек (фото)

"Великая солнечная стена" в пустыне Кубуки будет включать 3,46 миллиона солнечных панелей, а ее мощность составит 100 гигаватт.

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Китай реализует амбициозный проект по возведению "Великой солнечной стены", состоящей из 3,46 миллиона солнечных панелей, которые простилаются вдоль северной окраины пустыни Кубуки в автономном районе Внутренняя Монголия. Об этом пишет China Daily.

Как отмечают в издании, пустыня Кубуки идеально подходит для солнечных электростанций. Этот район обладает огромными солнечными ресурсами с приблизительно 3100 солнечными часами в год.

Лю Тяньюнь, заместитель директора бюро лесного хозяйства и пастбищ города Ордос, отметил, что этот проект не сможет соперничать с настоящей Великой китайской стеной по длине, но все же его планируют протянуть примерно на 400 километров при средней ширине в 5 километров.

По словам чиновника, в конечном варианте "Великая солнечная стена" установит новый рекорд по площади для фотоэлектрических ферм в Китае. После завершения строительства ее мощность составит 100 гигаватт.

В свою очередь NASA опубликовало новую фотографию части "Великой солнечной стены", отметив, что панели устанавливаются в длинной узкой полосе дюн к югу от реки Хуанхэ между городами Баотоу и Баяннур.

Часть "Великой солнечной стены" Фото: NASA

В NASA подчеркнули, что проект "Великой солнечной стены" призван генерировать достаточно энергии, чтобы полностью обеспечить Пекин с населением около 22 миллионов людей.

Напомним, сегодня энергетические компании предлагают необычные решения по установке солнечных панелей на балконах, навесах, инфраструктуре, железнодорожных путях и даже на поверхности воды.

Также сообщалось, что израильский стартап Nobify создал усовершенствованный массив датчиков с искусственным интеллектом, подключенных к сети шлангов, которые разбрызгивают воду, отпугивая птиц над плавучими солнечными панелями.