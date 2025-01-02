Не только на крыше: 5 мест для солнечных панелей, которые дадут больше энергии

Сегодня солнечные панели могут генерировать энергию на балконах, навесах, железнодорожных путях и даже на поверхности воды.

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Компании, связанные с солнечной энергетикой, предлагают все больше нестандартных решений по установке солнечных панелей, которые могут увеличить генерацию возобновляемой энергии в мире. Портал The Cool Down собрал 5 инновационных методов использования солнечных панелей.

Железнодорожные пути

Солнечные панели на ЖД путях Фото: Sun-Ways

Базирующаяся в Швейцарии компания Sun-Ways разработала проект по использованию съемных солнечных панелей между рельсами на участке ЖД пути в регионе Невшатель. Сгенерированную таким способом энергию планируют поставлять в сеть.

По данным компании, пилотный проект должен стартовать весной, его стоимость составит более 650 000 долларов. В случае успеха планируется разместить больше панелей с помощью специальной машины, которая может охватывать 305 квадратных метров в день.

Балконы

Солнечные панели на балконе Фото: Скриншот

Балконные солнечные панели особенно пользуются популярностью в Германии. Речь идет о системах весом около 20 килограмм, которые могут быть установлены без вызова специалиста, в том числе в съемном жилье.

Как отмечают авторы подборки, балконные панели вырабатывают всего около 10% мощности стандартных систем на крыше, но все же помогают компенсировать расходы на электроэнергию. Полученную энергию можно продать в сеть или хранить дома для дальнейшего использования.

Навесы

Солнечный навес Skysun Фото: Skysun

Американская компания Skysun предлагает высокотехнологичные навесы с солнечными панелями, которые одновременно генерируют энергию сверху и обеспечивают тень снизу. По словам производителя, эти изогнутые конструкции могут выдерживать ветер и непогоду.

"Больше никаких панелей на крыше и головной боли по обслуживанию крыши. Наш проверенный метод обеспечивает эффективность более 90% по сравнению с традиционным монтажом", — говорится на сайте компании.

Плавучие острова

Плавучие солнечные панели SolarisFloat Фото: Solarisfloat

Португальская компания SolarisFloat запустила в голландском озере Оствоорнсе Меер 180 соединенных двухсторонних панелей. Этот "остров" охватывает более 1400 квадратных метров.

Конструкция использует низкоэнергетические электродвигатели для отслеживания солнца, чтобы улавливать максимальное количество света для генерации энергии. Кроме выработки энергии панели создают тень, уменьшая испарение и размножение вредных водорослей и других микроорганизмов.

Инфраструктура

Солнечные панели вдоль дороги в Швейцарии Фото: Electrek

В швейцарском регионе Аппенцелль-Ауссерроден интегрировали 756 солнечных панелей в подпорную стену у дороги. Эта обращенная к солнцу поверхность ранее никак не использовалась, а теперь вырабатывает достаточно энергии, чтобы обеспечить 52 дома в год.

Проект был построен с учетом местных погодных условий, включая зиму. Кроме того, в регионе эффективно используются солнечные коллекторы.

Напомним, данным аналитиков, припаркованные электромобили могут днем накапливать электроэнергию, сгенерированную солнечными панелями, а ночью подавать ее в сеть, чтобы стабилизировать спрос.

Также сообщалось, что китайская компания Huasun Energy готовится представить на Всемирном саммите по энергетике будущего 2025 в Абу-Даби передовые солнечные элементы, разработанные с учетом уникальных потребностей региона.