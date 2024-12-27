Для генерации в экстремальных условиях: созданы инyовационные солнечные элементы

На выставке в Абу-Даби будут представлены новые солнечные модули, стойкие к перегреву и обеспечивающие почти 100% двусторонность.

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Китайская компания Huasun Energy готовится представить на Всемирном саммите по энергетике будущего (WFES) 2025 в Абу-Даби передовые солнечные элементы, разработанные с учетом уникальных потребностей региона. Об этом пишет портал SolarQuarter.

Как отмечают в издании, изобилие солнечного света и высокие температуры на Ближнем Востоке создают уникальные проблемы для фотоэлектрических систем. Взирая на это, Huasun намерена продемонстрировать солнечные элементы и модули HJT на основе кремния n-типа, разработанные для работы в экстремальных условиях, таких как пустыни.

Ячейки, которые Huasun представит в Абу-Даби, могут похвастаться температурным коэффициентом -0,24%/ ℃. Двусторонняя симметричная структура и особые свойства материала солнечных элементов HJT повышают подвижность носителей заряда и снижают риск возникновения точек перегрева, обеспечивая стабильную выработку энергии даже в условиях палящей жары с минимальными потерями мощности и эффективности.

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Кроме того, компания обещает двусторонность, близкую к 100%. По данным портала, максимальное улавливание энергии обеспечивается за счет использования как прямого, так и отраженного солнечного света, что особенно выгодно в средах с высокой отражательной способностью, таких как пустыни.

"Посетители WFES смогут ознакомиться с разнообразной линейкой продукции Huasun, включая модули Himalaya G12-132 730W, Everest G12R-132 630W, G12R-108 520W и модуль с ультравысокой бифасностью, который обеспечивает почти 100% двусторонность", — говорится в публикации.

Напомним, группа исследователей из Канады разработала микрометровый солнечный элемент III-V, который продемонстрировал рекордное напряжение разомкнутой цепи (НРЦ).

Также сообщалось, что международная группа ученых использовала машинное обучение, чтобы разработать солнечные элементы на основе перовскита с почти рекордной эффективностью.