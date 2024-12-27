Для генерації в екстремальних умовах: створено інноваційні сонячні елементи

На виставці в Абу-Дабі буде представлено нові сонячні модулі, стійкі до перегріву, які забезпечують майже 100% двосторонність.

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Китайська компанія Huasun Energy готується представити на Всесвітньому саміті з енергетики майбутнього (WFES) 2025 в Абу-Дабі передові сонячні елементи, розроблені з урахуванням унікальних потреб регіону. Про це пише портал SolarQuarter.

Як зазначають у виданні, достаток сонячного світла і високі температури на Близькому Сході створюють унікальні проблеми для фотоелектричних систем. Зважаючи на це, Huasun має намір продемонструвати сонячні елементи і модулі HJT на основі кремнію n-типу, розроблені для роботи в екстремальних умовах, таких як пустелі.

Осередки, які Huasun представить в Абу-Дабі, можуть похвалитися температурним коефіцієнтом -0,24%/℃. Двостороння симетрична структура і особливі властивості матеріалу сонячних елементів HJT підвищують рухливість носіїв заряду і знижують ризик виникнення точок перегріву, забезпечуючи стабільне вироблення енергії навіть в умовах пекучої спеки з мінімальними втратами потужності та ефективності.

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Крім того, компанія обіцяє двосторонність, близьку до 100%. За даними порталу, максимальне уловлювання енергії забезпечується завдяки використанню як прямого, так і відбитого сонячного світла, що особливо вигідно в середовищах з високою відбивною здатністю, таких як пустелі.

"Відвідувачі WFES зможуть ознайомитися з різноманітною лінійкою продукції Huasun, включно з модулями Himalaya G12-132 730W, Everest G12R-132 630W, G12R-108 520W і модулем з ультрависокою біфасністю, що забезпечує майже 100% двобічність", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, група дослідників з Канади розробила мікрометровий сонячний елемент III-V, який продемонстрував рекордну напругу розімкненого ланцюга (НРЦ).

Також повідомлялося, що міжнародна група вчених використовувала машинне навчання, щоб розробити сонячні елементи на основі перовскіту з майже рекордною ефективністю.