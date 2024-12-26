Не тільки для енергії: у США запустять незвичайні проєкти із сонячними панелями

Багато людей виступають проти будівництва великих сонячних електростанцій. Новий проєкт Міненерго США покликаний розвіяти їхні побоювання.

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Управління технологій сонячної енергетики Міністерства енергетики США (DOE) виділить до 11 мільйонів доларів на поліпшення сумісності великомасштабних сонячних установок (LSS) з дикою природою та сільським господарством у межах програми "Сонячна енергія з вигодами для дикої природи та екосистеми". Про це пише pv magazine.

За даними Міненерго США, за останні 10 років у США відкрили понад 5000 масштабних сонячних електростанцій, і очікується, що в наступному десятилітті зростання триватиме. Попри те, що сонячна енергія досить популярна, розробники називають громадську опозицію серйозною проблемою.

Опозиція проявляється в багатьох формах: від сусідів, які живуть поруч із сонячними станціями, до організованих груп і муніципальних рад, які ухвалюють закони, що забороняють подібні проєкти. Люди побоюються, що зростання кількості сонячних станцій може вплинути на середовище проживання диких тварин і сільськогосподарські угіддя, а також створити проблеми із землекористуванням.

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Одна з цілей нової програми Міненерго США — впровадження стратегій, які покращують процеси розміщення сонячних станцій і сприятливо впливають на дику природу, екосистеми та спільноти, в яких розташовані ці об'єкти. Фінансування буде спрямовано на підтримку досліджень і розробок, технічну допомогу та діяльність із залучення зацікавлених сторін.

Очікується, що в межах програми буде виділено від трьох до восьми грантів, кожен з яких становитиме від 1 до 3 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, дослідження компанії EMM Consulting і агропромислової групи Elders Rural Services засвідчило, що вівці, які пасуться на території сонячних електростанцій, можуть давати якіснішу вовну, ніж вівці, які випасаються на традиційних сільськогосподарських угіддях.

Зі свого боку дослідження китайського Інституту світових ресурсів показало, що встановлення сонячних панелей над рибницькими фермами може допомогти збільшити врожаї морепродуктів на 50%.