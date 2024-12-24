500 000 панелей на 1000 гектарів: екологи виступили проти гігантської сонячної станції

Проєкт Coyote Creek Agrovoltaic Ranch може забезпечити чистою електроенергією 45 000 будинків, однак у нього з'явилися противники.

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Американська компанія DE Shaw Renewable Investments має намір реалізувати в Сакраменто (штат Каліфорнія) масштабний проєкт у сфері сонячної енергетики з назвою Coyote Creek Agrovoltaic Ranch, проте об'єкт зазнав критики з боку екологів. Про це пише портал Sacramento Bee.

За даними порталу, Coyote Creek Agrovoltaic Ranch вартістю 450 мільйонів доларів включатиме 500 000 сонячних панелей, акумуляторну систему зберігання енергії на 100 МВт і займатиме понад 1000 гектарів. Потужності сонячної станції вистачить, щоб забезпечити електроенергією близько 45 000 будинків у Сакраменто.

При цьому екологи вважають, що величезна сонячна електростанція завдасть непоправної шкоди місцевому ландшафту і тваринам, які залежать від нього. За їхніми словами, подібні об'єкти потрібні, проте не всі території підходять для їхнього будівництва.

"Питання в тому, де, і це одне з найгірших місць, які я бачив", — сказав консультант з питань довкілля з організації Defenders of Wildlife Кім Дельфіно про проєкт Coyote Creek Agrovoltaic Ranch.

Зі свого боку представники DE Shaw Renewable Investments заявили, що вони вийшли "за рамки нормативних вимог", щоб обмежити вплив станції на місцеву природу. Проєкт проходить екологічну експертизу, результати якої, як очікується, будуть опубліковані на початку наступного року.

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Проєкт уже відкладався на кілька років. У компанії підкреслили, що вже відкладала будівництво на кілька років. Спочатку станція мала запрацювати у 2024 році, але пізніше проєкт перероблено, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Новий проєкт передбачає захист двох струмків, що протікають територією, і виділення 1000 акрів землі для постійної природоохоронної діяльності.

Однією з причин, через яку ми обрали саме цей об'єкт і витратили на нього стільки часу, було те, що його вважали малоцінним пасовищним угіддям", — заявив директор із розвитку компанії DE Shaw Renewable Investments Хай Мартін.

За оцінками енергетичної компанії, проєкт Coyote Creek Agrovoltaic Ranch дасть змогу створити близько 400 робочих місць і скоротити викиди вуглецю на 200 000 тонн на рік, що еквівалентно видаленню з доріг близько 70 000 автомобілів. Завершення проєкту заплановано на 2027 рік.

Нагадаємо, на дахах всесвітньо відомих будинків на березі каналу в Амстердамі незабаром буде дозволено встановлювати сонячні панелі, що викликало невдоволення місцевих захисників культурної спадщини.

Також повідомлялося, що жителі британського села Бернхоуп протестують проти будівництва величезної сонячної електростанції, стверджуючи, що вона зіпсує ландшафт і зашкодить природі.