Людей обурили сонячні панелі на пам'ятках архітектури: де їх хочуть встановити

На думку захисників культурної спадщини, "потворні" сонячні панелі зіпсують історичний міський ландшафт.

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На дахах всесвітньо відомих будинків на березі каналу в Амстердамі незабаром буде дозволено встановлювати сонячні панелі, що викликало невдоволення місцевих захисників культурної спадщини. Про це пише France 24.

Як зазначають у виданні, високі та вузькі історичні будинки столиці Нідерландів, зведені в XVI–XVIII століттях, погано ізольовані та споживають багато енергії. Сонячні панелі вже дозволені на дахах цих будівель, якщо їх не видно з вулиці. Тепер місцева рада хоче ще більше пом'якшити правила, дозволивши дозволити встановлення панелей "на виду".

Місцеві активісти виступили проти нових правил. Наприклад, захисник культурної спадщини Карел Лефф заявив, що сонячні панелі зіпсують вигляд прекрасного оригінального фронтону XVIII століття.

"Звичайно, стійкість дуже важлива. Але ці сонячні панелі дійсно потворні, і їх не можна встановлювати на дахах, які видно з боку каналу", — сказав 55-річний чоловік у коментарі журналістам.

Інша група із захисту культурної спадщини, "Друзі міського центру Амстердама", заявила, що встановлення сонячних панелей на видноті "завдає серйозної шкоди" історичному міському ландшафту.

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Зі свого боку заступник столичного мера Олександр Шольтес заявив, що панелі можна встановити на даху старих будівель, "не псуючи вигляду".

"Навіть із сонячними панелями на наших дахах пояс каналів завжди буде прекрасним", — стверджує чиновник.

За даними видання, Амстердам — це не єдине місто в Нідерландах, яке пом'якшує правила використання сонячних панелей. Роттердам, Утрехт та інші наслідують приклад столиці. Це відбувається на тлі зусиль Агентства культурної спадщини Нідерландів щодо підвищення екологічності пам'яток архітектури. Влада хоче, щоб ці будівлі скоротили викиди CO2 на 40% до 2030 року і на 60% до 2040 року.

"У Нідерландах налічується майже 120 000 пам'яток, зокрема приблизно 60 000 національних пам'яток, 30 000 будинків, 10 000 ферм і 5500 замків, садиб і парків. Ці пам'ятники споживають один відсоток газу і 1,5 відсотка електроенергії в Нідерландах", — заявив учений, що займається зміною клімату, Ян Ротманс.

Нагадаємо, жителі села Бернхоуп у графстві Дарем (Велика Британія) протестують проти будівництва компанією Lightsource bp величезної сонячної електростанції, стверджуючи, що вона зіпсує ландшафт і зашкодить природі.

Раніше кандидат на пост канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц також висловив надію на демонтаж вітряних турбін, назвавши їх "потворними".