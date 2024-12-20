Людей возмутили солнечные панели на памятниках архитектуры: где их хотят установить

По мнению защитников культурного наследия, "уродливые" солнечные панели испортят исторический городской ландшафт.

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На крышах всемирно известных домов на берегу канала в Амстердаме вскоре будет разрешено устанавливать солнечные панели, что вызывало недовольство местных защитников культурного наследия. Об этом пишет France 24.

Как отмечают в издании, высокие и узкие исторические дома столицы Нидерландов, построенные в XVI–XVIII веках, плохо изолированы и потребляют много энергии. Солнечные панели уже разрешены на крышах этих зданий, если их не видно с улицы. Теперь местный совет хочет еще больше смягчить правила, разрешив разрешит установку панелей "на виду".

Местные активисты выступили против новых правил. К примеру, защитник культурного наследия Карел Лефф заявил, что солнечные панели испортят вид прекрасного оригинального фронтона XVIII века.

"Конечно, устойчивость очень важна. Но эти солнечные панели действительно уродливы, и их нельзя устанавливать на крышах, которые видны со стороны канала", — сказал 55-летний мужчина в комментарии журналистам.

Другая группа по защите культурного наследия, "Друзья городского центра Амстердама", заявила, что установка солнечных панелей на виду "наносит серьезный ущерб" историческому городскому ландшафту.

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В свою очередь заместитель столичного мера Александр Шольтес заявил, что панели можно установить на крыше старых зданий, "не портя вид".

"Даже с солнечными панелями на наших крышах пояс каналов всегда будет прекрасен", — утверждает чиновник.

По данным издания, Амстердам — это не единственный город в Нидерландах, смягчающий правила использования солнечных панелей. Роттердам, Утрехт и другие следуют примеру столицы. Это происходит на фоне усилий Агентства культурного наследия Нидерландов по повышению экологичности памятников архитектуры. Власти хотят, чтобы эти здания сократили выбросы CO2 на 40% к 2030 году и на 60% к 2040 году.

"В Нидерландах насчитывается около 120 000 памятников, в том числе около 60 000 национальных памятников, 30 000 домов, 10 000 ферм и 5500 замков, усадеб и парков. Эти памятники потребляют один процент газа и 1,5 процента электроэнергии в Нидерландах", — заявил ученый, занимающийся изменением климата, Ян Ротманс.

Напомним, жители деревни Бернхоуп в графстве Дарем (Великобритания) протестуют против строительства компанией Lightsource bp огромной солнечной электростанции, утверждая, что она испортит ландшафт и навредит природе.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц также выразил надежду на демонтаж ветряных турбин, назвав их "уродливыми".