Более 100 000 панелей: жители деревни выступили против "пугающей" солнечной станции

Активисты считают, что из-за новой солнечной станции птицы и животные потеряют свой дом, а людям будут мешать "блики и отблески" панелей.

Жители деревни Бернхоуп в графстве Дарем (Великобритания) протестуют против строительства компанией Lightsource bp огромной солнечной электростанции, утверждая, что она испортит ландшафт и навредит природе. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что ранее строительство солнечной станции уже было одобрено, однако суд постановил, что это решение было "незаконным". Теперь Lightsource bp повторно подала заявку на участок площадью 92 гектара недалеко от Бернхоупа.

Согласно данным Службы отчетности о местной демократии, в рамках проекта солнечные панели могут покрыть до 14 полей в окрестностях деревни, в том числе земли возле природного заповедника Chapman's Well. Этот факт не устраивает местных жителей.

Так, один из жителей Бернхоупа считает, что из-за новой электростанции птицы и дикие животные потеряют свой дом. Другая противница строительства Виктория Додд заявила о пагубном влиянии такого крупного проекта на деревню.

"Масштабы предлагаемой застройки просто пугают. Это промышленная застройка в крошечной деревне. Блики и отблески выходят за рамки разумного для жителей, которые живут так близко", — сказала активистка.

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Участники кампании утверждают, что новый проект электростанции имеет тот же размер и по-прежнему включает 110 640 панелей. В свою очередь в Lightsource bp заявили, что улучшили дизайн проекта, чтобы он лучше вписался в ландшафт. Застройщик сказал, что некоторые ландшафтные и визуальные эффекты "неизбежны", но они будут "локализованы и ограничены по своему характеру".

"Любое заметное воздействие на характер ландшафта или визуальные рецепторы в результате предлагаемого строительства будет ограничено относительно короткими участками местных тропинок, узких дорожек или дорог в пределах или непосредственно рядом с участком и некоторыми ограниченными жилыми рецепторами в непосредственной близости", — говорится в заявлении Lightsource bp.

Напомним, подобная ситуация сложилась в Южном Норфолке, планы по строительству крупнейшей в Великобритании солнечной электростанции столкнулись с возражениями местных жителей.

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