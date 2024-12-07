Понад 100 000 панелей: жителі села виступили проти "лякаючої" сонячної станції

Активісти вважають, що через нову сонячну станцію птахи і тварини втратять свій дім, а людям заважатимуть "бліки і відблиски" панелей.

Жителі села Бернхоуп у графстві Дарем (Велика Британія) протестують проти будівництва компанією Lightsource bp величезної сонячної електростанції, стверджуючи, що вона зіпсує ландшафт і зашкодить природі. Про це пише BBC.

Повідомляється, що раніше будівництво сонячної станції вже було схвалено, проте суд постановив, що це рішення було "незаконним". Тепер Lightsource bp повторно подала заявку на ділянку площею 92 гектари недалеко від Бернхоупа.

Згідно з даними Служби звітності про місцеву демократію, в рамках проєкту сонячні панелі можуть покрити до 14 полів в околицях села, зокрема землі біля природного заповідника Chapman's Well. Цей факт не влаштовує місцевих жителів.

Так, один із жителів Бернхоупа вважає, що через нову електростанцію птахи та дикі тварини втратять свій дім. Інша противниця будівництва Вікторія Додд заявила про згубний вплив такого великого проєкту на село.

"Масштаби пропонованої забудови просто лякають. Це промислова забудова в крихітному селі. Відблиски і відблиски виходять за рамки розумного для жителів, які живуть так близько", — сказала активістка.

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Учасники кампанії стверджують, що новий проєкт електростанції має той самий розмір і, як і раніше, включає 110 640 панелей. Зі свого боку в Lightsource bp заявили, що поліпшили дизайн проєкту, щоб він краще вписався в ландшафт. Забудовник сказав, що деякі ландшафтні та візуальні ефекти "неминучі", але вони будуть "локалізовані й обмежені за своїм характером".

"Будь-який помітний вплив на характер ландшафту або візуальні рецептори внаслідок пропонованого будівництва буде обмежений відносно короткими ділянками місцевих стежок, вузьких доріжок або доріг у межах або безпосередньо поруч із ділянкою та деякими обмеженими житловими рецепторами в безпосередній близькості", — йдеться в заяві Lightsource bp.

Нагадаємо, подібна ситуація склалася в Південному Норфолку, плани з будівництва найбільшої у Великій Британії сонячної електростанції зіштовхнулися із запереченнями місцевих жителів.

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