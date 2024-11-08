Новая солнечная станция может обеспечить 400 000 домов энергией: местные жители против

По словам лидера консерваторов в Совете графства Норфолк Кей Мейсон Биллиг, регион "подвергается атаке" со стороны солнечной энергетики.

В Южном Норфолке (Британия) планируют построить крупнейшую в стране солнечную электростанцию, однако инициатива столкнулась с возражениями местных жителей. Об этом пишет BBC.

По данным, Службы отчетности о местной демократии (LDRS), в последние недели появились планы строительства нескольких солнечных электростанций в Норфолке. Новый проект, который хотят реализовать между Лонг-Страттоном и Диссом в Норфолке, сможет вырабатывать около 900 мегаватт энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией более 400 000 домов.

По данным издания, энергетические компании RPC и Elmya запросили разрешение на подключение объекта к национальной энергосистеме недалеко от деревни Гиссинг, но пока не раскрыли, где именно будут размещены солнечные панели.

До сих пор самым большим запланированным солнечным проектом в Норфолке была станция High Grove около Дерема, которая, как ожидается, займет 1618 гектаров и сможет производить около 720 МВт. Учитывая мощность High Grove, в LDRS предположили, что новая станция может занять более 2000 гектаров.

Сообщается, что решение о будущем этих проектов будет принимать государственный секретарь по энергетике и Net Zero Эд Милибэнд, который уже заявил о своем намерении продвигать строительство наземных ветряных и солнечных электростанций по всей стране.

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При этом в издании отметили, что жители Норфолка выразили обеспокоенность по поводу строительства новых солнечных станций в регионе. Людей волнует потеря сельскохозяйственных угодий, последствия для продовольственной безопасности, стоимость и эффективности этих проектов, а также их воздействие на сельские ландшафты.

Лидер консерваторов в Совете графства Норфолк Кей Мейсон Биллиг сказала, что правительство "попирает" мнение местного населения, и заявила, что округ "подвергается атаке" со стороны солнечной энергетики. В свою очередь энергетические компании заявили о намерении связаться с местными общинами для проведения консультаций.

Напомним, в Великобритании ряд чиновников Уэст-Линдси выразили возражения против установки одной из крупнейших в стране солнечных электростанций Tillbridge Solar из-за ее размера.

Также сообщалось, что Швеция наложила вето на планы по установке 13 ветряных электростанций в Балтийском море, сославшись на неприемлемые риски безопасности, создаваемые РФ.