Солнечные панели покроют железную дорогу в Швейцарии: детали удивительного проекта

Инновационное решение позволит использовать "пустое" пространство, не нарушая движение поездов и не мешая работам по техническому обслуживанию и осмотру путей.

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Швейцарский стартап Sun-ways намерен установить пилотную фотоэлектрическую систему мощностью 18 кВт вдоль 100-метрового участка железной дороги в Невшателе с целью тестирования съемных солнечных панелей между путями. Об этом сообщает Interesting Engineering.

По данным компании, на фоне обострения дебатов вокруг установки солнечных электростанций в Альпах их технология представляет собой жизнеспособное решение, позволяющее использовать незаполненное пространство, не нарушая движение поездов и не мешая работам по техническому обслуживанию и осмотру путей, а также способствуя существенному росту производства солнечной энергии.

Компания пояснила, что солнечные модули можно устанавливать вручную или механически с помощью специализированной железнодорожной машины, разработанной Scheuchzer SA, способной устанавливать до 1000 м кв. солнечных панелей в день. Система также спроектирована так, чтобы ее можно было снимать, что позволяет проводить работы по техническому обслуживанию при необходимости.

Разрешение Федерального управления транспорта Швейцарии включает ряд технических условий, таких как проведение дополнительных испытаний и измерений в ходе эксплуатации пилотного проекта, чтобы гарантировать отсутствие неблагоприятного воздействия на железнодорожную инфраструктуру. Федеральное управление также выдало разрешение на установку первой в стране передвижной солнечной электростанции на железнодорожной линии.

Первоначально, летом 2023 года, Федеральное управление транспорта отклонило проект из-за отсутствия технических рекомендаций по предлагаемой технологии. Затем, при поддержке промышленных партнеров Sun-ways привлекла двух профессоров механики из Высшей школы инженерии и управления кантона Во (HEIG-VD). Эти профессора провели независимую оценку специально разработанных прототипов.

Geste Engineering, швейцарская фирма, специализирующаяся на крупномасштабных железнодорожных проектах, затем провела технический и безопасный анализ. Целью было подтвердить, что система полностью соответствует стандартам безопасности Федерального управления транспорта, поскольку пилотная установка будет размещена на действующей железнодорожной линии.

Ранее мы уже писали, что на территории США обнаружили сотни потенциальных источников геотермальной энергии, которая извлекается из земной коры, полностью возобновляема и не загрязняет воздух. Она также имеет преимущество перед солнечной и ветровой, так ее производство не зависит от колебаний погоды.